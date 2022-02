Comunicado do Business Wire :Oral-B

À medida que a inteligência artificial (IA) entra em quase todas as facetas da vida, faz sentido que nossa rotina de higiene bucal também receba uma atualização inteligente. Hoje, no Mobile World Congress Barcelona, a Oral-B® - marca número um recomendada por dentistas do mundo todo e líder em escovas de dentes elétricas de rotação oscilante - anunciou sua mais recente inovação tecnológica: o Oral-BiO? 10 com iOSense?.

O novo iO10 com iOSense, a mais recente adição à revolucionária gama iO, está preparado para revolucionar a forma como escovamos os dentes com uma experiência personalizada inédita.

Ele vem acompanhado por um dispositivo inteligente chamado iOSense, que oferece orientação em tempo real com o auxílio da IA e uma experiência de escovação personalizada que garante gengivas e dentes mais saudáveis.

Benjamin Binot, vice-presidente sênior de Higiene Bucal da P&G Europa, afirmou: "A inovação representa uma nova era de escovação que é mais do que apenas uma escova de dentes elétrica - trata-se de uma fusão de tecnologia inovadora, design desejável e desempenho incrível. O iO 10 com iOSense é nosso mais recente compromisso de criar um ecossistema de saúde digital que lidere com tecnologias avançadas, soluções acessíveis e ferramentas educacionais mais eficazes para melhorar a higiene bucal e a saúde de todos".

"Nossos testes clínicos mostram que o Oral-B® iO oferece uma limpeza mais profunda dos dentes e das gengivas em comparação com uma escova de dentes manual, mas agora com o iOSense, a experiência de escovação personalizada revolucionará todo nosso relacionamento com nossa saúde bucal", disse Maike Siemons, chefe de Higiene Bucal em P&D na Europa.

Artificialmente inteligente:

O NOVO dispositivo iOSense é alimentado por inteligência artificial para guiar intuitivamente sua escovação e fornecer uma experiência personalizada como nenhuma outra. Ele orienta você...

-- Quando escovar: o iOSense possui um temporizador para o tempo ideal de escovação e um relógio Wi-Fi

-- Onde escovar: as luzes intuitivas do iOSense significam que você nunca perderá um ponto de escovação

-- Como escovar: o aplicativo da Oral-B® registra seus objetivos e fornece feedback personalizado após cada escovação

O iOSense também é um carregador magnético que carrega sua escova por cerca de três horas. Para os usuários em deslocamento, ele vem com o estojo de viagem de carregamento Power2Go, o que significa que você pode carregar quando quiser.

Desempenho inteligente:

A revolucionária tecnologia de microvibração da Oral-B® iO remove 100% mais de placa do que uma escova de dentes manual para dar aquela sensação de limpeza profissional, em casa, melhorando sua higiene oral e contribuindo para uma melhor saúde geral do corpo. No entanto, não se trata apenas do que o iO pode fazer, mas também de como ele faz você se sentir. Usar o iO10 é uma experiência verdadeiramente sensorial que vai transformar o ato de escovar os dentes: de algo que você deve fazer para algo que você quer fazer.

Nos testes clínicos, o Oral-B® iO proporcionou uma limpeza mais profunda dos dentes e das gengivas, permitindo aos usuários manter a higiene bucal de forma fácil e eficaz. Em comparação com as escovas de dentes manuais, os usuários do Oral-B iO experimentaram:

-- Seis vezes mais remoção de placa ao longo da linha da gengiva

-- Gengivas 100% mais saudáveis em uma semana

-- Dentes mais brancos em uma semana graças à revolucionária tecnologia iO?

Em um estudo clínico de seis meses:

-- 96% dos pacientes que usaram o Oral-B® iO passaram de gengivas não saudáveis para gengivas saudáveis, o que significa que quanto mais tempo você usar o iO, melhor.

-- Ao usar o Oral-B® iO, os usuários têm 14,5 vezes mais chances de passar de gengivas não saudáveis para gengivas saudáveis em comparação com uma escova de dentes manual comum.

-- O Oral-B® iO remove 62% mais de placa do que o Sonicare DiamondClean SMART ao longo da linha da gengiva e 26% mais de placa em áreas de difícil acesso.

O design do Oral-B® iO 10:

-- Vem em dois novos designs de inspiração galáctica: preto cósmico e branco de poeira estelar.

-- O visor colorido interativo permite uma navegação fácil pelos recursos da escova, incluindo saudações de boas-vindas, configurações de idioma e seleção de modos de limpeza - sensível, limpeza profunda e clareamento.

-- O sensor de pressão inteligente orienta os usuários a aplicar a pressão de limpeza ideal. O sensor avisa sobre a sobrepressão com uma luz vermelha e indica a verde quando os usuários estão aplicando a pressão de limpeza ideal, maximizando a eficácia da icônica cabeça de escova redonda do Oral-B® iO, inspirada nas ferramentas dos dentistas.

-- O aplicativo da Oral-B® fornece feedback personalizado após cada sessão de escovação. Ele permite uma navegação fácil pelos recursos da escova e permite uma configuração simples do sistema de escovação. Também permite que você personalize sua experiência de escovação no aplicativo, configurando metas pessoais para atender às suas necessidades individuais.

-- O aplicativo da Oral-B® fornece ainda gráficos 3D e a tecnologia "AI Brushing" reconhece todas as áreas dentro da boca, orientando os usuários para a conclusão de 100% da área de escovação.

-- O "Visual Timer" fornece orientação personalizada para que os usuários alcancem sua melhor limpeza até agora. O temporizador registra a duração de cada sessão de escovação, para que os usuários saibam quando escovaram os dois minutos recomendados pelo dentista. Os ícones sorridentes na tela informam se os usuários atingiram seu objetivo.

Democratização do Oral-B® iO: apresentando o Oral-B iO4 e iO5

No MWC 2022, a Oral-B® também lança o iO? Series 4 e 5, alternativas acessíveis que ainda contam com a inovadora tecnologia iO?, o que significa que uma experiência de escovação superior está disponível para todos, independentemente do seu orçamento.

-- Apresenta uma série de novas cores: quite white, matt black e blush pink ou lavender

-- Alimentado por inteligência artificial

-- Possui um sensor de pressão inteligente e intuitivo que o orienta em tempo real

-- Cabeça da escova redonda inspirada nos dentistas com cerdas microvibratórias exclusivas

-- Vem com modos inteligentes para que você possa personalizar sua limpeza

Hábitos saudáveis para as pessoas e para o planeta

Este ano, no MWC 2022, a Oral-B irá destacar o seu compromisso em potenciar os hábitos diários mais cotidianos, como o uso de uma escova de dentes elétrica, para criar um impacto positivo na saúde de todo o seu corpo, de toda a família e de todo o planeta. Hábitos saudáveis para o meio ambiente significam um mundo onde todos respeitam nosso planeta e seus recursos naturais:

-- Fechando a torneira ao escovar os dentes

-- Reciclando embalagens e produtos

-- Desconectando o carregador da escova de dentes quando não estiver em uso

Sobre a Oral-B

A Oral-B® existe para ajudar as pessoas a escovar os dentes como um profissional. A Oral-B® foi fundada em 1950 por um periodontista da Califórnia, que inventou uma escova de dentes inovadora para ajudar seus pacientes a ter dentes e gengivas mais saudáveis em casa. A Oral-B® continua fiel à sua missão e hoje é líder mundial no mercado de escovação de mais de US$ 5 bilhões. Parte da Procter & Gamble Company, a marca fabrica escovas e cremes dentais elétricos para adultos e crianças, irrigadores orais e produtos interdentais.

Sobre a Procter & Gamble

A P&G atende os consumidores do mundo inteiro com um dos maiores portfólios de marcas de qualidade, liderança e confiança, que inclui: Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Febreze®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® e Whisper®. A comunidade P&G opera em cerca de 70 países. Acesse http://www.pg.com para ver as últimas notícias e informações sobre a P&G e suas marcas.

Para mais informações, visite: www.oralb.com

Contato

Relações Públicas: Esten Peirce Esten.peirce@pgone.co.uk

