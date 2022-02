Comunicado do Business Wire :Bluehole New Consumption

O principal meio de comunicação chinês no campo de vaporização, Bluehole New Consumption, publicou hoje um artigo sobre a solução de cápsula de vaporização com bobina de cerâmica mais fina do mundo: FEELM Air.

FEELM Air, equipped with the world's smallest linear motor (Photo: Business Wire)

Aqui abaixo está o artigo completo:

"Os cigarros eletrônicos parecem simples, mas na verdade são muito sofisticados. Pequenas alterações na estrutura e na técnica podem trazer mudanças profundas na experiência do produto" - Christ Lee, gerente de Produto do FEELM Air.

Em 18 de janeiro de 2022, a FEELM, principal marca de tecnologia de atomização pertencente à SMOORE, apresentou em Londres o FEELM Air, a solução de cápsula de vaporização com bobina de cerâmica mais fina do mundo. Já se passaram seis anos desde o lançamento da primeira geração da solução de vaporização da FEELM. Em comparação com a geração anterior, a espessura do FEELM Air foi reduzida em 25% - tendo atualmente 7,8 mm. Ela conta com sete grandes avanços na experiência de vaporização, incluindo design final, desempenho melhorado de redução de danos, reprodução autêntica do sabor e experiência interativa satisfatória. A expectativa é de que esta solução lidere uma nova tendência de dispositivos inteligentes ultrafinos na indústria global da vaporização.

Como a maior fabricante de vaporização do mundo, a SMOORE realizou uma série de pesquisas com consumidores em virtude de sua base de clientes no mundo inteiro e sua parceria com as principais marcas de cigarro eletrônico do planeta. Com insights profundos sobre o comportamento do consumidor, a SMOORE descobriu que o dispositivo ultrafino será o futuro da indústria.

Como um novo gadget de tecnologia, o dispositivo de vaporização já foi aceito como um produto eletrônico de consumo, mais do que um produto de tabaco. "A evolução dos telefones celulares, laptops, tablets e todos os outros produtos eletrônicos de consumo mostra uma tendência de miniaturização e sofisticação", disse Christ Lee, gerente de Produto do FEELM Air. "Com base em nosso entendimento sobre eletrônicos de consumo, tivemos a ideia de criar um produto de vaporização ultrafino de sistema fechado."

Dando vida à ideia

É viável criar a solução de cápsula de vaporização mais fina do mundo apenas sob a premissa de desenvolver uma bobina de cerâmica compacta, mas poderosa. Portanto, para criar esse aquecedor, participaram mais de 500 cientistas por mais de 2,5 mil dias.

A FEELM superou uma série de desafios técnicos durante o desenvolvimento. A maioria deles vem da exigência de melhor desempenho, enquanto o espaço disponível no dispositivo de 7,5 mm é muito limitado.

Acima de tudo, é um grande desafio projetar uma passagem de fluxo de ar suave em uma cápsula tão compacta, pois o e-líquido e o aquecedor já ocuparam determinado espaço, portanto, a FEELM aplicou a fluidodinâmica computacional para otimizar sua estrutura de passagem de fluxo de ar.

Além disso, existe maior exigência para a técnica de conformação para fazer uma bobina cerâmica de película biônica ultrafina. O FEELM Air aproveitou a técnica de conformação de filme a vácuo em nanoescala para distribuir a película de aquecimento da bobina de maneira mais uniforme. Além disso, ela possui a primeira película de aquecimento composto por sete camadas do mundo feito de materiais biônicos, com cada camada levando a uma funcionalidade correspondentemente aprimorada.

Para utilizar o espaço compacto, a FEELM também conseguiu criar o menor motor linear do mundo com uma vida útil ultralonga de 150 milhões de ciclos junto com os fornecedores, facilitando assim as inovações tecnológicas da cadeia de suprimentos.

Enquanto isso, o FEELM Air está equipada com o primeiro sistema de gerenciamento de superenergia da indústria intitulado "TOPOWER?", que permite carga de 10 minutos para oito horas de vaporização. Sua densidade de energia é aumentada em 20% e a vida útil da bateria é aumentada em 30%. Mais importante ainda, o FEELM Air melhora o desempenho geral de redução de danos em 80% - em comparação com a última geração.

Mudando o setor de vaporização

Como uma solução revolucionária de vaporização, o FEELM Air pode reverter a subestimação da sofisticação tecnológica dos dispositivos de vaporização, convencendo o público de que os produtos de atomização eletrônica são inovações de alta tecnologia.

Em uma tentativa de desenvolver esta solução de vaporização de ponta, a SMOORE está totalmente comprometida com a pesquisa fundamental. Desde 2015, a SMOORE vem adquirindo talentos globais de diferentes origens científicas, incluindo ciência de aerossóis, engenharia termofísica, biomedicina e química de materiais; e estabeleceu 15 centros de pesquisa no mundo todo para a pesquisa interdisciplinar em ciência de atomização.

Além disso, em dezembro de 2020, a FEELM introduziu o primeiro modelo de avaliação de sabor do mundo, estabelecendo um sistema científico para avaliar a experiência de vaporização. Em 2022, a equipe de avaliação sensorial da FEELM desenvolveu ainda mais o modelo. Agora, a segunda geração do FEELM Taste Evaluation Model é composta por cinco dimensões: aroma, propriedade de vapor, impacto, sabor/sensação na boca e sabor, com 65 índices específicos.

Além disso, o FEELM Air melhorou a inteligência dos produtos de atomização eletrônica, liderando assim uma revolução na interação homem-dispositivo na indústria. Assim como a estreia da Siri no iPhone 4s, em 2011, é o primeiro do setor a adotar um motor linear em dispositivos de vaporização. Em contraste com os motores de rotor tradicionais, o motor linear do FEELM Air pode fornecer modos de vibração mais delicados e personalizados para diferentes cenários, como carregamento e sopro.

"A indústria já está cheia de produtos homogêneos", disse Steven Yang, diretor sênior de P&D da FEELM. "A FEELM tenta se distinguir dos outros adotando uma estratégia de diferenciação para desenvolver uma solução ultrafina e requintada. Comprometida com a estética minimalista e o design final, podemos nos comparar com a Apple no setor de eletrônicos de consumo." Como consequência, o FEELM Air recebeu o prêmio "Silver Winner" do MUSE Design Awards 2021.

Durante anos, a FEELM se concentrou em explorar mais interações homem-dispositivo em dispositivos de vaporização. De acordo com Steven Yang, os futuros produtos da FEELM adotarão algoritmos mais avançados para permitir o controle inteligente do aquecimento e da temperatura, de modo a combinar com diferentes e-líquidos para uma melhor reprodução do sabor e incrementar ainda mais o desempenho da redução de danos, evitando o superaquecimento localizado.

O futuro com a FEELM

Como pioneira da indústria, a FEELM tomou a iniciativa na concepção da próxima geração de formas de produtos. Desde o lançamento da primeira bobina cerâmica de película metálica preta em 2016, a FEELM tem um impacto significativo na pesquisa e fabricação de produtos vaporização de sistema fechado, inaugurando uma nova era da bobina cerâmica.

Como disse Steven Yang, a estratégia tecnológica da FEELM é comercializar uma geração com a próxima geração em desenvolvimento e uma tecnologia de ponta como apoio. No início de 2015, a FEELM já iniciou o desenvolvimento do FEELM Air e sua bobina de cerâmica de película biônica ultrafina.

O FEELM Air é apenas o começo da autorrevolução da FEELM. No futuro, a FEELM irá acelerar o lançamento de novas tecnologias, com o objetivo de introduzir pelo menos uma nova a cada ano. À medida que o futuro mercado de vaporização se torna mais segmentado, a FEELM atenderá segmentos de mercado diversificados e diferentes grupos de clientes, expandindo seu portfólio de tecnologia.

O artigo original em chinês pode ser acessado aqui: https://bluehole.com.cn/news/detail/48542

