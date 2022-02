Comandante ucraniano afirma que soldados russos se renderam em Kharkiv

O comandante das forças ucranianas em Kharkiv, Oleg Synegubov, segunda maior cidade da Ucrânia e próxima à fronteira com a Rússia, afirmou em seu perfil do Facebook neste domingo, 27, que dezenas de soldados russos se renderam às forças armadas da Ucrânia durante os combates na cidade. O militar disse que os soldados capturados se queixaram de exaustão, desmoralização e não compreensão da missão, além de falta de água, comida e combustível desde o início do ataque à Ucrânia.

Por meio de fotos na rede sociais, Oleg publicou registros de soldados russos supostamente capturados. Em relato, o comandante disse que combatentes russos tentam se esconder entre a população civil pedindo roupas e comida. Ele pediu ainda que os moradores de Kharkiv tomem cuidado para não abrir a porta para estranhos e não ajudar o agressor russo escondido.

No domingo, o conselheiro do ministro do Interior ucraniano, Vadym Denysenko, afirmou que as forças russas tentaram “invadir nossas cidades. Mas a cidade de Kiev, a cidade de Chernihiv, a cidade de Mariupol, a cidade de Kharkiv estão completamente sob controle ucraniano. Apesar do fato de que os russos estão enviando seus grupos de sabotagem e bombardeando infraestruturas críticas, nós defendemos todas as nossas cidades”.

Nesta segunda-feira, 28, a Rússia anunciou a restrição de voos de companhias aéreas de 36 países, em resposta ao fechamento do espaço aéreo, por parte de muitos Estados, aos aviões russos, na esteira da invasão da Ucrânia.