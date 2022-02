Atalanta goleia Sampdoria (4-0) e segue na luta por vaga no G4 do Italiano

A Atalanta seguiu o ritmo da Juventus ao golear a Sampdoria por 4 a 0 na noite desta segunda-feira no jogo que encerrou a 27ª rodada do campeonato italiano.

Na classificação, o time de Bergamo continua em 5º, três pontos atrás da Juve, que ocupa a quarta e última colocação que classifica para a próxima Liga dos Campeões. Mas a "Dea" ainda tem um jogo, que foi adiado, para disputar.

Após a vitória dos turineses no sábado, sofra de casa contra o Empoli, a Atalanta, que vinha de cinco jogos sem vitória, não precisava manter a esperança de jogar a Champions no ano que vem.

Um gol de Mario Pasalic logo aos 6 minutos colocou os jogadores comandados por Gian Piero Gasperini na frente. Depois vieram dois gols de Teun Koopmeiners (29 e 61) e um de Alekseï Miranchuk na reta final (86) fechando a goleada.

O destaque da 27ª rodada foi o Napoli, que venceu a Lazio fora de casa por 2 a 1 no domingo à noite e assumiu a liderança da Serie A no lugar do Milan, que tem o mesmo número de pontos (57), mas um saldop de gols inferior.

A Inter (3ª) vem atrás com 55 pontos, à frente de Juventus (50) e Atalanta (47).

--- Resultados da 27ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sexta-feira:

Milan - Udinese 1 - 1

Genoa - Inter 0 - 0

- Sábado:

Salernitana - Bologna 1 - 1

Empoli - Juventus 2 - 3

Sassuolo - Fiorentina 2 - 1

- Domingo:

Torino - Cagliari 1 - 2

Hellas Verona - Unione Venezia 3 - 1

Spezia - Roma 0 - 1

Lazio - Napoli 1 - 2

- Segunda-feira:

Atalanta - Sampdoria 4 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 57 27 17 6 4 49 19 30

2. Milan 57 27 17 6 4 53 29 24

3. Inter 55 26 16 7 3 55 22 33

4. Juventus 50 27 14 8 5 41 25 16

5. Atalanta 47 26 13 8 5 50 30 20

6. Roma 44 27 13 5 9 45 34 11

7. Lazio 43 27 12 7 8 54 42 12

8. Fiorentina 42 26 13 3 10 45 36 9

9. Hellas Verona 40 27 11 7 9 52 43 9

10. Sassuolo 36 27 9 9 9 45 45 0

11. Torino 33 26 9 6 11 33 28 5

12. Bologna 32 26 9 5 12 32 42 -10

13. Empoli 31 27 8 7 12 40 53 -13

14. Udinese 26 25 5 11 9 32 42 -10

15. Sampdoria 26 27 7 5 15 35 46 -11

16. Spezia 26 27 7 5 15 28 49 -21

17. Cagliari 25 27 5 10 12 28 48 -20

18. Unione Venezia 22 26 5 7 14 24 47 -23

19. Genoa 17 27 1 14 12 22 47 -25

20. Salernitana 15 25 3 6 16 20 56 -36

