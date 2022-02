Liverpool vence Chelsea nos pênaltis (0-0, 11-10) e conquista Copa da Liga Inglesa

O Liverpool conquistou a Copa da Liga inglesa neste domingo, no estádio de Wembley, ao vencer o Chelsea nos pênaltis após empatar em 0 a 0 nos 120 minutos.

O goleiro espanhol Kepa Arrizabalga foi o único a errar sua cobrança, chutando alto demais, nas penalidade máximas (11 a 10) em um duelo eletrizante.

As duas equipes tiveram várias chances de abrir o placar, mas foi o goleiro basco, que havia entrado especialmente para a decisão nos pênaltis, no lugar do senegalês Edouard Mendy, quem acabou desperdiçando a 22ª cobrança da série.

