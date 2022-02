Fundador do gigante japonês Rakuten doa US$ 8,7 milhões para Ucrânia

O bilionário japonês Hiroshi Mikitani, fundador do gigante do comércio eletrônico Rakuten, informou neste domingo (27) a doação de US$ 8,7 milhões ao governo da Ucrânia, considerando a invasão da Rússia a este país "um desafio para a democracia".

Em uma carta ao presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, o CEO da Rakuten anunciou que a doação de 1 bilhão de ienes (US$ 8,7 milhões) será destinada a "atividades humanitárias para ajudar as pessoas na Ucrânia que forem vítimas de violência".

"Acredito que o esmagamento da pacífica e democrática Ucrânia por uma força injustificada é um desafio para a democracia", acrescentou o empresário, em sua carta.

Hiroshi Mikitani é um dos homens mais ricos do Japão, com uma fortuna estimada em US$ 5,4 bilhões, segundo a revista Forbes.

