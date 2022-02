Site do governo da Rússia continua fora do ar

O site do governo russo (http://en.kremlin.ru/) continua fora do ar. Ao acessar o site consta uma mensagem de que "não é possível acessar" o link. Outros sites do governo, como o do Ministério da Agricultura do país, funcionam normalmente.

Ataques cibernéticos e dificuldades de acesso à internet preocupam os países da Leste Europeu em meio ao acirramento do conflito entre Rússia e Ucrânia. Ontem,o grupo de hackers Anonymous declarou "guerra cibernética" à Rússia.

