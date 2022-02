Rublev vence Vesely e conquista ATP de Dubai

O tenista russo Andrey Rublev, de 24 anos e número 7 do mundo, conquistou o título do torneio ATP de Dubai ao derrotar o tcheco Jiri Vesely por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4 neste sábado.

O russo, que após vencer o polonês Hubert Hurkacz nas semifinais, escreveu a mensagem "Não à guerra, por favor" em uma câmera de televisão, se referindo ao ataque do exército russo à Ucrânia, conquistou o 10º título ATP de sua carreira e mostra que vive um grande momento depois de ter vencido na semana passada o ATP de Marselha.

Rublev não deu chances a Vesely, grande atração do torneio dos Emirados: nº 123 do ranking, o tcheco de 28 anos que veio do qualifying foi a grande surpresa ao derrotar o sérvio Novak Djokovic, que ainda era número 1, nas quartas de final até ser superado no ranking pelo russo Daniil Medvedev na segunda-feira.

--- Resultado da final do torneio ATP de Dubai:

- Final:

Andrey Rublev (RUS/N.2) x Jiri Vesely (CZE) 6-3, 6-4

