Roman Abramovich entrega controle do Chelsea aos administradores da fundação do clube

O dono do Chelsea, o bilionário russo Roman Abramovich, vai entregar "a gestão e administração" do clube da Premier League aos administradores da fundação de caridade da entidade, anunciou o atual campeão europeu e mundial em um comunicado.

Abramovich toma esta decisão apenas dois dias após o início do ataque do exército russo à Ucrânia, um conflito criticado por quase toda a comunidade internacional. "Sempre tomei decisões com os melhores interesses do clube em mente", justificou o proprietário.

