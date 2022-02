PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Combates continuam em Kiev; Zelensky diz ter 'desmantelado' plano de Moscou

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Combates em Kiev entre russos e ucranianos, que recebem promessas de armas do Ocidente

Vários países ocidentais, incluindo os Estados Unidos, anunciaram neste sábado (26) o envio de armas para a Ucrânia, cuja capital Kiev se tornou o principal alvo das forças de Moscou e palco de combates violentos.

NOVA YORK, ONU:

Isolada no Conselho de Segurança, Rússia veta condenação de 'agressão' à Ucrânia'

Com o veto da própria Rússia e a abstenção de China, Índia e Emirados Árabes Unidos, uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, promovida por Estados Unidos e Albânia para condenar a invasão russa da Ucrânia ficou sem efeito, na sexta-feira (25).

BERLIM:

'Não podemos voltar', dizem os primeiros refugiados ucranianos na Alemanha

Svetlana soube que era hora de deixar a Ucrânia quando o tráfego foi interrompido no aeroporto perto de sua casa em Kharkiv. De lá ela fugiu para o oeste, passou pela Polônia, e agora pede asilo na Alemanha.

TIBLISI:

Solidariedade com a Ucrânia se espalha pelo mundo

Com passeatas à luz de tochas, ou simples caminhadas nas ruas, as manifestações de solidariedade com a Ucrânia e contra a invasão russa se multiplicam em todo mundo, da Argentina à Geórgia, passando por Canadá e Itália.

VARSÓVIA:

Polônia e Suécia se negam a jogar contra Rússia na repescagem do Mundial 2022

Diante da falta de decisões da Federação Internacional de Futebol (Fifa) após o ataque russo à Ucrânia, as federações polonesa e sueca deram um passo à frente neste sábado (26), anunciando que se recusam a enfrentar a seleção russa no final de março nas semifinais da repescagem para o Mundial do Catar-2022.

WASHINGTON:

Fitch e S&P rebaixam classificação da Ucrânia, Moody's alerta Rússia e Ucrânia

As agências de avaliação de risco financeiro S&P Ratings e Fitch rebaixaram a nota da dívida pública da Ucrânia após sua invasão pela Rússia, enquanto a Moody's alertou os dois países que poderia diminuir sua classificação, ao perceberem riscos de inadimplência.

DUBAI:

EUA ou Rússia? O dilema dos países do Golfo após invasão da Ucrânia

No passado, escolher um lado na crise russo-ucraniana não teria dado lugar a dúvidas para as ricas monarquias do Golfo, durante muito tempo protegidas pelos Estados Unidos. Hoje em dia, porém, o reforço dos vínculos com a Rússia obriga-as a encontrar um equilíbrio.

PARIS:

Nova 'cortina de ferro' recai sobre a Europa com a invasão russa da Ucrânia

Uma nova "Guerra Fria", um país ameaçado de ser "varrido do mapa" e o espectro de um "apocalipse" nuclear. Com a invasão russa da Ucrânia, a Europa voltou a encarar de frente a divisão entre blocos e a guerra.

KIEV:

Em Kiev, civis resistem à invasão russa protegidos em porões

Em meio às batalhas nas ruas de Kiev contra as forças russas que invadiram a Ucrânia, Yulia Snitko passou a noite no porão de seu prédio, rezando pelo bebê que leva na barriga.

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

SYDNEY:

Inundações no leste da Austrália deixam ao menos cinco mortos

Pelo menos cinco pessoas morreram nas fortes chuvas e inundações registradas nos últimos dias no leste da Austrália - informaram as autoridades regionais neste sábado (26).

NAIRÓBI:

Mais de 100 países buscam 'histórico' acordo mundial sobre o plástico

Mais de 100 países vão se reunir a partir de segunda-feira (28) no Quênia para dar os primeiros passos em direção a um tratado internacional "histórico" para enfrentar a crise do plástico que atinge o planeta.

=== ESPORTE ===

