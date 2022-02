Leverkusen vence Arminia Bielefeld (3-0) e se consolida em terceiro na Bundesliga

O Bayer Leverkusen (3º) venceu o Arminia Bielefeld (14º) por 3 a 0 neste sábado, em casa, pela 24ª rodada da Bundesliga, graças a um gol do argentino Lucas Alario e ficou provisoriamente a cinco pontos do Borussia Dortmund (2º), que visita o Augsburg (16º) no domingo.

Uma semana depois de perder para o Mainz (9º) por 3 a 2 após ficar na frente no placar até os 84 minutos de jogo, o Bayer se consolida no pódio, embora ainda esteja muito atrás do líder Bayern de Munique (a 11 pontos).

O clube bávaro joga neste sábado sua partida contra o Eintracht Frankfurt (10º).

Alario abriu o placar aos 29 minutos com um chute de pé direito da entrada da área antes de uma dobradinha do francês Moussa Diaby (57 e 81), que garantiu a vitória.

Diaby, que já foi convocado quatro vezes pelo técnico da seleção francesa Didier Deschamps, superou o goleiro adversário após uma jogada individual iniciada a 25 metros do gol.

O francês de 22 anos que afirma se inspirar no astro argentino Lionel Messi marcou um gol impressionante. No segundo, Diaby se livrou de um zagueiro e chutou cruzado e colocado.

Enquanto isso Freiburg (4º) e Union Berlin (7º) também venceram com facilidade seus respectivos jogos contra Hertha Berlim (15º) e Mainz (9º).

Já Borussia Mönchengladbach (13º) e Greuther Fürth (18º) empataram em casa com Wolfsburg (12º) e Colônia (8º), respectivamente.

-- Jogos da 24ª rodada do campeonato alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Hoffenheim - Stuttgart 2 - 1

- Sábado:

B. Moenchengladbach - Wolfsburg 2 - 2

Freiburg - Hertha Berlim 3 - 0

Greuther Furth - Colônia 1 - 1

Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld 3 - 0

1. FC Union Berlin - Mainz 3 - 1

Eintracht Frankfurt - Bayern de Munique

- Domingo:

(11h30) Bochum - RB Leipzig

(13h30) Augsburg - Borussia Dortmund

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 55 23 18 1 4 74 26 48

2. Borussia Dortmund 49 23 16 1 6 63 36 27

3. Bayer Leverkusen 44 24 13 5 6 63 39 24

4. Freiburg 40 24 11 7 6 39 26 13

5. Hoffenheim 40 24 12 4 8 47 36 11

6. RB Leipzig 37 23 11 4 8 49 28 21

7. 1. FC Union Berlin 37 24 10 7 7 32 32 0

8. Colônia 36 24 9 9 6 36 38 -2

9. Mainz 34 24 10 4 10 35 29 6

10. Eintracht Frankfurt 31 23 8 7 8 33 35 -2

11. Bochum 29 23 8 5 10 25 33 -8

12. Wolfsburg 28 24 8 4 12 26 37 -11

13. B. Moenchengladbach 27 24 7 6 11 32 48 -16

14. Arminia Bielefeld 25 24 5 10 9 22 32 -10

15. Hertha Berlim 23 24 6 5 13 25 54 -29

16. Augsburg 22 23 5 7 11 25 40 -15

17. Stuttgart 19 24 4 7 13 28 45 -17

18. Greuther Furth 14 24 3 5 16 22 62 -40

