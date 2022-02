Bayern de Munique vence Eintracht (1-0) e se consolida na liderança isolada

Marcado pelas manifestações organizadas e espontâneas de apoio à Ucrânia em todos os estádios alemães na 24ª rodada da Bundesliga, este sábado teve também a vitória do Bayern de Munique sobre o Eintracht Frankfurt (10º) por 1 a 0.

O 'Rekordmeister' abriu assim nove pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund, que precisa vencer no domingo em sua visita ao Augsburg (16º) para acompanhar o ritmo do atual campeão.

Depois de um confronto intenso e brilhante, o gigante da Baviera se salvou graças a um gol do franco-alemão Leroy Sané (71). O atacante chutou rasteiro do centro da área perto da trave esquerda após uma assistência de Joshua Kimmich.

Como em todas as partidas realizadas neste sábado, os jogadores do Frankfurt e do Bayern de Munique fizeram um minuto de silêncio em protesto contra os ataques russos à Ucrânia.

No dia anterior, o clube bávaro iluminou seu estádio, o Allianz Arena, com as cores da bandeira ucraniana, azul e amarelo, durante três horas.

Nas arquibancadas, muitos torcedores exibiram faixas pedindo paz e denunciando o ataque russo.

Letreiros eletrônicas diziam "Pare, Putin!" em uma mensagem ao presidente russo Vladimir Putin.

A equipe do Bayern usou braçadeiras pretas em homenagem às vítimas do conflito enquanto o capitão do Bayern de Munique, o polonês Robert Lewandowski, entrou com outra, amarela e azul.

"Decidi usar a braçadeira esta manhã. O mundo não pode aceitar o que está acontecendo. Temos que apoiar a Ucrânia e as pessoas que estão lutando lá", disse Lewandowski.

"Sou anti-guerra e acho que o que está acontecendo lá não pode ser permitido, dói", continuou o artilheiro da Bundesliga.

"Espero que o mundo inteiro apoie a Ucrânia: seu povo está lutando pela liberdade e tenho grande respeito por eles", concluiu Lewandowski.

O Frankfurt havia derrotado o Bayern nos dois jogos anteriores, o que motivou o time de Munique a buscar dar o troco.

"Foi muito disputado. Podíamos ter aproveitado mais cedo, mas a mentalidade estava muito boa, isso foi importante", disse Kimmich.

No campo, a luta foi acirrada, de alta tensão. O Bayern criou inúmeras chances, mas o goleiro Kevin Trapp fez uma exibição espetacular para evitar que seu time fosse goleado.

O sérvio Filip Kostic teve a chance mais clara para o Frankfurt depois de ficar sozinho diante de Ulreich, mas mandou a bola para fora.

"Não dá para todos se defenderem contra o Bayern. Demos tudo de nós", garantiu Trapp.

Mais cedo o Bayer Leverkusen (3º) venceu o Arminia Bielefeld (14º) por 3 a 0 em casa graças a um gol do argentino Lucas Alario e ficou provisoriamente a cinco pontos do Borussia Dortmund (2º), que visita o Augsburg (16º) no domingo.

Uma semana depois de perder para o Mainz (9º) por 3 a 2 após ficar na frente no placar até os 84 minutos de jogo, o Bayer se consolida no pódio.

Alario abriu o placar aos 29 minutos com um chute de pé direito da entrada da área antes de uma dobradinha do francês Moussa Diaby (57 e 81), que garantiu a vitória.

Diaby, que já foi convocado quatro vezes pelo técnico da seleção francesa Didier Deschamps, superou o goleiro adversário após uma jogada individual iniciada a 25 metros do gol.

O francês de 22 anos que afirma se inspirar no astro argentino Lionel Messi marcou um gol impressionante. No segundo, Diaby se livrou de um zagueiro e chutou cruzado e colocado.

Enquanto isso Freiburg (4º) e Union Berlin (7º) também venceram com facilidade seus respectivos jogos contra Hertha Berlim (15º) e Mainz (9º).

Já Borussia Mönchengladbach (13º) e Greuther Fürth (18º) empataram em casa com Wolfsburg (12º) e Colônia (8º), respectivamente.

-- Jogos da 24ª rodada do campeonato alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Hoffenheim - Stuttgart 2 - 1

- Sábado:

B. Moenchengladbach - Wolfsburg 2 - 2

Freiburg - Hertha Berlim 3 - 0

Greuther Furth - Colônia 1 - 1

Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld 3 - 0

1. FC Union Berlin - Mainz 3 - 1

Eintracht Frankfurt - Bayern de Munique 0 - 1

- Domingo:

(11h30) Bochum - RB Leipzig

(13h30) Augsburg - Borussia Dortmund

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 58 24 19 1 4 75 26 49

2. Borussia Dortmund 49 23 16 1 6 63 36 27

3. Bayer Leverkusen 44 24 13 5 6 63 39 24

4. Freiburg 40 24 11 7 6 39 26 13

5. Hoffenheim 40 24 12 4 8 47 36 11

6. RB Leipzig 37 23 11 4 8 49 28 21

7. 1. FC Union Berlin 37 24 10 7 7 32 32 0

8. Colônia 36 24 9 9 6 36 38 -2

9. Mainz 34 24 10 4 10 35 29 6

10. Eintracht Frankfurt 31 24 8 7 9 33 36 -3

11. Bochum 29 23 8 5 10 25 33 -8

12. Wolfsburg 28 24 8 4 12 26 37 -11

13. B. Moenchengladbach 27 24 7 6 11 32 48 -16

14. Arminia Bielefeld 25 24 5 10 9 22 32 -10

15. Hertha Berlim 23 24 6 5 13 25 54 -29

16. Augsburg 22 23 5 7 11 25 40 -15

17. Stuttgart 19 24 4 7 13 28 45 -17

18. Greuther Furth 14 24 3 5 16 22 62 -40

