West Ham dá dias de folga ao ucraniano Yarmolenko devido à invasão russa

O técnico do West Ham, David Moyes, confirmou que o clube deu uns dias de folga ao atacante ucraniano Andriy Yarmolenko, devido ao impacto que a invasão de seu país por parte da Rússia está causando.

O jogador de 32 anos, de pais ucranianos, nasceu na Rússia, mas voltou para a Ucrânia quando ainda era criança.

Yamolenko encerrou um longo hiato no Twitter para defender a paz escrevendo: "Reze pela Ucrânia. Não à guerra".

"Ele não está em um bom momento agora, nós lhe demos alguns dias de folga", disse Moyes em sua coletiva de imprensa pré-jogo.

"Faremos tudo o que pudermos para ajudá-lo. É um momento muito difícil para ele e sua família", continuou o treinador.

"Falei com ele ontem (quinta-feira) e ele estava chateado, como você pode imaginar. Só esperamos que sua família esteja segura", concluiu Moyes.

Já o técnico do Everton, Frank Lampard, disse que conversará com o zagueiro ucraniano Vitalii Mykolenko antes de decidir se ele jogará contra o Manchester City no sábado.

Mykolenko, de 22 anos, escreveu um post no Instagram na quinta-feira pedindo para ouvir "a voz desesperada de meus pais que buscam uma oportunidade para se proteger" durante a invasão.

O lateral-esquerdo ucraniano do Manchester City, Oleksandr Zinchenko, muito crítico do presidente russo Vladimir Putin nas redes sociais, manifestou sua disponibilidade ao seu técnico espanhol, Pep Guardiola.

"Aleks é um cara incrivelmente forte. Não é fácil. Mas ontem no treino ele foi brilhante. Ele está pronto para jogar, se necessário", disse ele.

