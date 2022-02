Recém-nascidos internados em hospital da Ucrânia são levados para abrigo antibomba

Os bebês foram levados para um abrigo improvisado no subsolo do prédio do hospital

Na quinta-feira, 24, recém-nascidos que estavam internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no hospital infantil de Dnipro, a quarta maior cidade da Ucrânia, precisaram ser transferidos para um abrigo antibombas.

A região onde fica o hospital foi alvo de ataques com mísseis após o início da invasão russa. Os bebês foram levados para um abrigo improvisado no subsolo do prédio do hospital.

Em vídeo divulgado pelo jornal The New York Times, é possível ver os recém-nascidos deitados em camas perto de caixas e materiais hospitalares. De acordo com a aparência e os objetos vistos nas imagens, o local parece já ter sido um depósito.

A Rússia deu início ao ataque aéreo à Ucrânia na madrugada desta quinta-feira, 24, por ar, por terra e por mar, atingindo simultaneamente inúmeros alvos em várias cidades do país. Acompanhe a cobertura completa aqui.