Lanterna Levante derrota Elche (3-0) e ganha fôlego no campeonato espanhol

O Levante, último colocado da LaLiga espanhola, conseguiu uma importante vitória na desesperada luta pela permanência, por 3 a 0 em casa diante do Elche, nesta sexta-feira na abertura da 26ª rodada.

Os gols 'granotas' na partida foram marcados por José Luis Morales (aos 38 minutos), Jorge De Frutos (67) e Gonzalo Melero (90).

Com 18 pontos e a terceira vitória nesta temporada no campeonato espanhol, o Levante está provisoriamente a dois pontos das outras duas equipes na zona de rebaixamento, Cádiz (18º) e Alavés (19º). E está a seis pontos da primeira equipe na zona de salvação, o Granada (17º), que na segunda-feira recebe o Cádiz.

O Elche (13º) segue com nove pontos acima da zona de rebaixamento, enquanto aguarda as partidas do fim de semana.

Neste sábado serão disputados quatro jogos, entre eles o do líder, o Real Madrid, que visita seu vizinho Rayo Vallecano (11º).

O Sevilla, vice-líder e a seis pontos do Real Madrid, entra em campo no domingo, no clássico da capital andaluza contra o Betis (3º).

O Barcelona (4º) defenderá sua posição na 'zona da Champions' no domingo, no Camp Nou, contra o Athletic Bilbao (8º).

-- Jogos da 26ª rodada da LaLiga espanhola (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Levante - Elche 3 - 0

- Sábado:

(10h00) Mallorca - Valencia

(12h15) Getafe - Alavés

(14h30) Rayo Vallecano - Real Madrid

(17h00) Atlético de Madrid - Celta Vigo

- Domingo:

(10h00) Villarreal - Espanyol

(12h15) Sevilla - Betis

(14h30) Real Sociedad - Osasuna

(17h00) Barcelona - Athletic Bilbao

- Segunda-feira:

(17h00) Granada - Cádiz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 57 25 17 6 2 51 20 31

2. Sevilla 51 25 14 9 2 37 17 20

3. Betis 46 25 14 4 7 47 30 17

4. Barcelona 42 24 11 9 4 42 28 14

5. Atlético de Madrid 42 25 12 6 7 45 34 11

6. Villarreal 39 25 10 9 6 42 24 18

7. Real Sociedad 38 24 10 8 6 24 25 -1

8. Athletic Bilbao 37 25 9 10 6 29 21 8

9. Celta Vigo 32 25 8 8 9 29 26 3

10. Osasuna 32 25 8 8 9 25 30 -5

11. Rayo Vallecano 31 24 9 4 11 28 29 -1

12. Valencia 30 25 7 9 9 37 42 -5

13. Elche 29 26 7 8 11 28 37 -9

14. Espanyol 29 25 7 8 10 30 35 -5

15. Getafe 26 25 6 8 11 24 28 -4

16. Mallorca 26 24 6 8 10 23 38 -15

17. Granada 24 25 5 9 11 27 40 -13

18. Cádiz 20 25 3 11 11 21 39 -18

19. Alavés 20 25 5 5 15 19 42 -23

20. Levante 18 26 3 9 14 28 51 -23

