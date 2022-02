Inter Miami volta a abrir as portas para contratar Messi no futuro

O Inter Miami, time cujo co-proprietário é o astro David Beckham, continua otimista em seu sonho de conseguir atrair o craque argentino Lionel Messi para a MLS quando ele deixar o Paris Saint-Germain, disse outro dos proprietários da franquia nesta sexta-feira.

"Leo Messi ainda é um dos melhores jogadores do mundo, suas habilidades não diminuíram", disse Jorge Mas, co-proprietário e CEO do Inter, ao jornal Miami Herald.

"Eu acho, e David (Beckham) tem um relacionamento com ele, que se ele deixar o PSG, no momento em que ele sair, nós adoraríamos que Lionel Messi fosse um jogador do Inter Miami e parte de nossa comunidade. Vamos torcer. Sou otimista de coração. Posso ver isso acontecendo? É uma possibilidade", disse Mas.

Já Beckham foi mais cauteloso ao falar sobre essa possibilidade e ressaltou que seu grande objetivo é que o Inter Miami se torne um time vencedor na nova temporada do campeonato norte-americano, que começa neste sábado.

"Sempre disse que quero que os melhores jogadores estejam no nosso clube e joguem com a nossa camisa", disse ele. "Infelizmente, às vezes pode ser algo ruim. Mas na maioria das vezes é algo bom".

"No final das contas, trata-se de vencer, seja com os jovens ou com as estrelas. Nossos torcedores ficarão felizes se tivermos estrelas no time, mas ficarão ainda mais felizes se virem jovens jogadores passando por nossa academia e levantando a Copa da MLS", afirmou o ex-jogador do Manchester United e da seleção inglesa.

O Inter Miami, que estreou na MLS em 2020, fez algumas das contratações mais famosas dos últimos anos na liga, especialmente as do argentino Gonzalo Higuaín e do francês Blaise Matuidi.

A equipe de Beckham, no entanto, ainda não conseguiu se classificar para os playoffs e acaba de descartar Matuidi para esta temporada, cuja contratação lhe custou uma multa da MLS por violação das regras salariais.

Por sua vez, o Inter é o time que mais tem sido relacionado a uma possível chegada na MLS de Lionel Messi, de 34 anos.

Antes de assinar seu atual contrato com o Paris Saint-Germain em 2021, por duas temporadas e uma opcional, Messi manifestou sua esperança de jogar nos Estados Unidos no futuro.

