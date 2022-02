Hoffenheim vence Stuttgart de virada (2-1) e volta à 'zona da Champions'

O Hoffenheim, com dois gols do austríaco Christoph Baumgartner nos minutos finais, venceu o Stuttgart de virada por 2 a 1 nesta sexta-feira no jogo que abriu a 24ª rodada da Bundesliga.

O Stuttgart (17º e penúltimo do campeonato) abriu o placar aos 58 minutos, por meio do japonês Wataru Endo, mas Baumgartner marcou seus dois gols já na reta final (85 e 90), quando sua equipe parecia estar caminhando para uma derrota inesperada.

A vitória dramática permite ao Hoffenheim recuperar provisoriamente o quarto lugar, o último que na Alemanha classifica para a próxima Liga dos Campeões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O time tem agora provisoriamente três pontos a mais que RB Leipzig (5º) e Freiburg (6º), que enfrentam Bochum (11º) no domingo e Hertha Berlim (15º) neste sábado, respectivamente.

O líder Bayern de Munique visita o Eintracht Frankfurt (10º) neste sábado. O gigante da Baviera está seis pontos à frente do segundo colocado, o Borussia Dortmund, que fechará a 24ª rodada no domingo com uma visita ao Augsburg (16º).

-- Jogos da 24ª rodada da Bundesliga (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Hoffenheim - Stuttgart 2 - 1

- Sábado:

(11h30) B. Moenchengladbach - Wolfsburg

Freiburg - Hertha Berlim

Greuther Furth - Colônia

Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld

1. FC Union Berlin - Mainz

(14h30) Eintracht Frankfurt - Bayern de Munique

- Domingo:

(11h30) Bochum - RB Leipzig

(13h30) Augsburg - Borussia Dortmund

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 55 23 18 1 4 74 26 48

2. Borussia Dortmund 49 23 16 1 6 63 36 27

3. Bayer Leverkusen 41 23 12 5 6 60 39 21

4. Hoffenheim 40 24 12 4 8 47 36 11

5. RB Leipzig 37 23 11 4 8 49 28 21

6. Freiburg 37 23 10 7 6 36 26 10

7. Colônia 35 23 9 8 6 35 37 -2

8. Mainz 34 23 10 4 9 34 26 8

9. 1. FC Union Berlin 34 23 9 7 7 29 31 -2

10. Eintracht Frankfurt 31 23 8 7 8 33 35 -2

11. Bochum 29 23 8 5 10 25 33 -8

12. Wolfsburg 27 23 8 3 12 24 35 -11

13. B. Moenchengladbach 26 23 7 5 11 30 46 -16

14. Arminia Bielefeld 25 23 5 10 8 22 29 -7

15. Hertha Berlim 23 23 6 5 12 25 51 -26

16. Augsburg 22 23 5 7 11 25 40 -15

17. Stuttgart 19 24 4 7 13 28 45 -17

18. Greuther Furth 13 23 3 4 16 21 61 -40

bds/dr/aam

Tags