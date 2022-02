Hamilton e Mercedes dominam testes desta sexta-feira em Montmeló

Os britânicos da Mercedes Lewis Hamilton e George Russell dominaram o último dia da primeira rodada de testes de pré-temporada da Fórmula 1, nesta sexta-feira no circuito de Montmeló (perto de Barcelona).

De 10 a 12 de março, o Bahrein sediará a segunda sessão de testes antes do primeiro Grande Prêmio da temporada, que será realizado no dia 20 de março nesse país do Golfo.

- Classificação após a terceira e última jornada de testes na Catalunha:

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:19.138 (94 voltas)

2. George Russell (GBR/Mercedes) 1:19.233 (66)

3. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:19.556 (74)

4. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:19.756 (59)

5. Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) 1:19.824 (48)

6. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:19.831 (44)

7. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:20.072 (92)

8. Alexander Albon (THA/Williams) 1:20.318 (94)

9. Nicholas Latifi (CAN/Williams) 1:20.699 (13)

10. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) 1:20.750 (86)

11. Lando Norris (GBR/McLaren) 1:20.827 (52)

12. Fernando Alonso (ESP/Alpine) 1:21.242 (12)

13. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) 1:21.939 (41)

14. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) 1:22.469 (40)

15. Nikita Mazepin (RUS/Haas) 1:26.229 (9)

16. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1:30.433 (10)

ole/dr/aam

