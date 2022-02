Chelsea, que pertence a bilionário russo, está "perturbado" com situação na Ucrânia, admite Tuchel

O técnico do Chelsea, Thomas Tuchel, reconheceu nesta sexta-feira que seu clube, de propriedade do oligarca russo Roman Abramovich, está "especialmente perturbado" com a situação desde quinta-feira na Ucrânia devido ao ataque da Rússia.

As autoridades britânicas anunciaram várias sanções contra os interesses russos e um parlamentar trabalhista questionou diretamente o governo sobre o caso de Roman Abramovich, o multibilionário proprietário do Chelsea.

"Não podemos fingir que não é um problema. A situação de maneira geral, para mim e para minha comissão técnica, para todo mundo em Cobham (centro de treinamento do clube), para os jogadores, é horrível", declarou Tuchel aos jornalistas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ninguém esperava isso. É muito irreal, como eu disse, perturba nosso humor, perturba nossa empolgação antes da final da Copa da Liga de domingo" contra o Liverpool, acrescentou.

Tuchel se recusou a comentar com mais precisão o caso Abramovich: "Há tantas incertezas em torno da situação do nosso clube e da situação no Reino Unido (...) que não faria sentido eu comentar sobre isso", declarou, pedindo para poder "se concentrar no esporte e não fazer política".

O técnico alemão se mostrou solidário às pessoas que estão sofrendo com a situação na Ucrânia. "Nossos melhores votos, cumprimentos e pensamentos estão obviamente com eles, o que é absolutamente o mais importante."

Na quinta-feira, a Rússia lançou uma ofensiva para invadir a Ucrânia e os combates continuaram até a capital Kiev nesta sexta-feira.

smg/mdm/dr/aam

Tags