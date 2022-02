Schalke alemão remove nome Gazprom de suas camisas após invasão russa da Ucrânia

O clube de futebol Schalke (da segunda divisão alemã) decidiu remover o nome e o logotipo da empresa de gás russa Gazprom, seu principal patrocinador, de suas camisas após o ataque da Rússia à Ucrânia.

"Tendo em vista os acontecimentos, desenvolvimento e deterioração dos últimos dias, o FC Schalke 04 decidiu retirar a palavra 'Gazprom' de suas camisas", disse o clube em comunicado nesta quinta-feira(24).

As camisas terão apenas o nome 'Schalke 04' do próximo jogo no sábado em Karlsruhe. O Schalke é um histórico clube de futebol alemão, várias vezes campeão no século 20, mas atualmente lutando para subir para a Bundesliga.

Um pouco mais cedo nesta quinta-feira, Matthias Warnig, diretor da empresa que opera o gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia à Alemanha, renunciou ao conselho de administração do clube, após receber sanções dos Estados Unidos.

Os Estados Unidos anunciaram na quarta-feira sanções contra o 'Nord Stream 2 AG' e seus principais líderes, incluindo Warnig, nomeado em 2019 pela Gazprom como representante da empresa no Schalke.

Após o reconhecimento de Moscou da independência das autoproclamadas "repúblicas" pró-Rússia no leste da Ucrânia, a Alemanha suspendeu na terça-feira o projeto do gasoduto Nord Stream 2, que ainda não estava em serviço.

