Federações polonesa, sueca e tcheca pedem que jogos na Rússia da repescagem da Copa-2022 sejam realocados

As federações de futebol da Polônia, Suécia e República Checa solicitaram nesta quinta-feira, em comunicado conjunto, a organização em outros locais dos jogos previstos para serem disputados na Rússia pelos playoffs que valem vaga na Copa do Mundo de 2022, no final de março, diante da "escalada militar" russa na Ucrânia.

Essas federações "não contemplam viajar para a Rússia" nos dias 24 e 29 de março para disputar a classificação para o Mundial e pediram à Fifa e à Uefa que "reajam imediatamente e apresentem soluções alternativas" sobre a sede dos jogos. A Uefa convocou uma reunião extraordinária do seu Comitê Executivo para esta sexta-feira, às 6h (horário de Brasília).

