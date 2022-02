Ucrânia sofre ataque cibernético em massa, anuncia vice-premier

A Ucrânia sofre um ataque cibernético em massa, que afeta os principais sites do governo, anunciou o vice-primeiro-ministro do país, Mykailo Fyodorov, nesta quarta-feira.

Segundo a autoridade, o ataque começou no fim da tarde e afetou vários bancos, além de sites oficiais. Não era possível acessar a página oficial do gabinete de ministros ucraniano, nem a do Ministério das Relações Exteriores, constatou a AFP.

A Ucrânia é "vítima constante" de ataques cibernéticos, assinalou horas depois a agência de segurança de informática do país, acusando operadores russos. A origem desse ataque DDoS ("denial of service") deve ser atribuída a operadores russos, que "já nem tentam" esconder sua identidade, denunciou a agência.

Em janeiro, a Ucrânia foi alvo de um grande ataque cibernético contra vários sites do governo. Autoridades afirmaram que tinham evidências de envolvimento russo, mas Moscou negou a acusação.

Um ataque cibernético em grande escala contra a infraestrutura estratégica da Ucrânia é um dos cenários mencionados como prenúncio de uma ofensiva militar.

