Comunicado do Business Wire :Toshiba

O novo programa de assinatura baseado na nuvem Encompass? Managed Print as a Service (MPaaS) da Toshiba está realizando esse objetivo enquanto permite que as forças de trabalho distribuídas de hoje em dia imprimam de forma mais segura, sustentável, eficiente e econômica. Quer estejam trabalhando a partir de um escritório corporativo ou home office, ou ainda em qualquer local remoto, os assinantes recebem hardware, suprimentos e soluções necessários para gerenciar seu fluxo de documentos com êxito. A Toshiba apresenta também opções de preço flexíveis coincidindo com as necessidades atuais de impressão de empresas.

O componente em nuvem da Encompass permite o rastreamento do pedido em tempo real, solicitações de serviço, relatórios de uso e um painel de análise. Tal funcionalidade assegura um excelente desempenho do usuário e produtividade com reabastecimento de suprimentos automatizado - enviado no dia útil seguinte caso seja necessário.

A Encompass também atende à frota de hardware de assinantes de tamanho adequado. A ferramenta de avaliação de frota patenteada da Toshiba garante que organizações implementem os dispositivos mais econômicos, seguros e produtivos possíveis sejam eles da Toshiba ou de sistemas de terceiros.

"Como uma das pioneiras do Managed Print Services, a Toshiba continua a inovar com novas tecnologias e ferramentas que entregam programas MPS avançados e seguros para clientes diretos e parceiros de canal afins", disse Randy Dazo, diretor de Estratégia e Produto da Keypoint Intelligence. "Isso é demonstrado pela nova versão da Encompass Cloud da Toshiba que permite o rastreamento de pedidos em tempo real, solicitações de serviço, relatórios de uso e um painel de análise em um ambiente em nuvem seguro."

O programa MPaaS da Toshiba inclui ainda serviços abrangentes quebra/conserta incluindo assistência por telefone, remotamente e no local. A equipe de serviços profissionais da Toshiba oferece ajuda no local em qualquer caso.

Protegendo ambientes de impressão

A equipe de serviços da Toshiba protege ambientes de impressão de organizações através de uma análise abrangente de segurança. A equipe adapta especificamente a avaliação para identificar possíveis vulnerabilidades relativas ao dispositivo, acesso, documento e segurança da frota enquanto esboça uma estratégica para fortalecer dados da organização, do cliente e do parceiro. A Toshiba é capaz de atualizar o firmware de uma organização enquanto soluciona problemas de dispositivos remota ou presencialmente, o que melhor servir o cliente.

Monitoramento e redução do impacto ambiental

O Encompass Green Report da Toshiba permite que os assinantes controlem o impacto ambiental de suas organizações ao medir o desperdício de papel como também energia e uso de toner. Enfatizar tal conscientização ajuda a limitar tal uso enquanto opera com maior lucratividade e sensibilidade ecológica. O programa EcoSmart da Toshiba assiste organizações para aumentar suas iniciativas de sustentabilidade ao compensar o impacto da impressão ao reciclar consumíveis e reduzir o lixo eletrônico.

"Atualmente, o pessoal de TI está enfrentando maior complexidade do que nunca antes ao lidar com as necessidades de forças de trabalho distribuídas", disse o vice-presidente de Marketing e Desenvolvimento de Negócios Estratégicos da Toshiba America Business Solutions, Bill Melo. "Agora, a Toshiba simplifica e gerencia o processo inteiro de gestão de documento de uma organização enquanto permite que o pessoal de TI ajude as áreas de seus negócios."

Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc.

A Toshiba America Business Solutions (TABS) é uma fornecedora de soluções para locais de trabalho que oferece um amplo portfólio de reconhecidos produtos de gestão de fluxos de trabalho e documentos para empresas de todos os portes nos Estados Unidos, México, América Central e América do Sul. A TABS ajuda a suprir as diversas necessidades dos profissionais de hoje com premiadas impressoras multifuncionais e-STUDIO?, impressoras de etiquetas, recibos e comprovantes de compra, sinalização digital, serviços de impressão gerenciada e soluções de nuvem. A Toshiba se dedica continuamente aos clientes e comunidades que atende, mantém sólido compromisso com a sustentabilidade e é reconhecida como uma Empresa Sustentável Wall Street Journal Top 100. Saiba mais em business.toshiba.com. Siga a TABS no Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube.

Contato

Toshiba America Business Solutions Rick Havacko 949-462-6094 Rick.Havacko@tabs.toshiba.com

