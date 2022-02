AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2022 ATÉ TERÇA-FEIRA, 1 DE MARÇO DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2022

América

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Empresas de mineração miram em terras indígenas no Brasil: relatório -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Visita do ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba -

(+) GUADALAJARA (México) - "Peixe tequila" reaparece após ficar extinto por 20 anos -

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Camisa de Kobe Bryant será leiloada -

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Julgamento começa em ação movida pela viúva de Kobe Brant contra o condado de LA por fotos de acidente de helicóptero -

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Los Angeles contabiliza sua população de rua - (até 24)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 13H00

HAVANA (Cuba) - Consulta popular sobre o novo Código da Família, que inclui o casamento gay - (até 30 de Abril)

(+) MÉXICO (México) - Cidade do México debate proibição das touradas - (até 22)

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Semana da Moda -

HAIA (Holanda) - ICJ ouve argumentos de Mianmar no caso de genocídio de Rohingyas - (até 28)

LONDRES (Reino Unido) - Ganhos preliminares intercontinentais para 2021 - 05H00

(+) KIEV (Ucrânia) - O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, recebe o colega estoniano, Alar Karis - 07H50

(+) BERLIM (Alemanha) - O chanceler alemão, Olaf Scholz, recebe o premier irlandês, Micheal Martin, com honras militares - 08H45

NICE (França) - Carnaval de Nice - (até 27)

VENEZA (Itália) - Carnaval de Veneza - (até 1 de Março)

(+) MOSCOU (Rússia) - O presidente russo, Vladimir Putin, recebe o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev -

BRUXELAS (Bélgica) - Ministros dos Assuntos Europeus da UE reúnem-se -

MILÃO (Itália) - Semana de Moda de Milão, outono/inverno 2023 - (até 28)

Oriente Médio e África do Norte

(+) AMÃ (Jordânia) - Jordânia anuncia a descoberta de antiguidades datadas de 7.000 anos a.C. - 14H00

(+) DOHA (Catar) - Visita do presidente iraniano, Ebrahim Raisi -

(+) RIADE (Arábia Saudita) - Conferência Internacional de Tecnologia do Petróleo - (até 23)

Ásia-Pacífico

ÍNDIA - Eleições em cinco estados indianos - (até 10 de Março)

África

(+) RD CONGO - Visita do secretário-geral da ONU, António Guterres, à República Democrática do Congo (Leste e Kinshasa) - 04H00 (até 24)

JUBA (Sudão do Sul) - 2º aniversário da criação do governo de unidade nacional -

(+) ADIS ABEBA (Etiópia) - O primeiro-ministro, Abiy Ahmed, discursa no Parlamento -

Esportes

MONTEVIDÉU (Uruguai) - Futebol: Copa Libertadores - Plaza Colonia x The Strongest - 22H30

LONDRES (Reino Unido) - Futebol: UEFA Champions League - Oitavas-de-final : Chelsea (ENG) x Lille (FRA) - 18H00

(*) LEGUTIO (Espanha) - Futebol: UEFA Champions League - Oitavas-de-final : Villarreal (ESP) x Juventus (ITA) - 18H00

QUARTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2022

América

(+) BOGOTÁ (Colômbia) - Insegurança alimentar se dissemina na Colômbia -

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Visita do ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba -

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Harvey Weinstein volta ao tribunal por acusações de agressão sexual -

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Início do julgamento em processo apresentado por Rob Kardashian acusando Blac Chyna de agressão -

BRASÍLIA (Brasil) - Divulgação - Investimento estrangeiro (Setor externo) - 12H00

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Resultados Petrobras 2021 - 19H00

Europa

(+) HAIA (Holanda) - ICJ ouve argumentos da Gâmbia sobre o caso do genocídio rohingya -

EDIMBURGO (Reino Unido) - 25º aniversário da clonagem da ovelha Dolly -

BRUXELAS (Bélgica) - A Comissão Europeia apresenta o seu projeto de texto sobre "governança empresarial sustentável" -

LONDRES (Reino Unido) - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, responde perguntas no Parlamento - 10H00

Oriente Médio e África do Norte

ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Briefing do programa nuclear dos Emirados Árabes Unidos - 04H00

Esportes

(*) INGLATERRA (Reino Unido) - Futebol: Premier League - 19º dia - (até 10 de Março)

MADRI (Espanha) - Futebol: Liga dos Campeões, Oitavas de final - Ida - Atlético de Madrid (ESP) versus Manchester United (ENG) - 18H00

LISBOA (Portugal) - Futebol: Liga dos Campeões, Oitavas de final - Ida - Benfica (POR) vesus Ajax (NED) - 18H00

CURITIBA (Brasil) - Jogo de ida da Recopa Sul-americana entre Athletico Paranaense e Palmeiras - 22H30

QUINTA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO DE 2022

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desemprego/Emprego Brasil Terceiro trimestre 10/2021 a 12/2021 - 09H00

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Emprego - PNAD Brasil - 09H00

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Divulgação Desemprego - 11H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Pedidos semanais de seguro-desemprego - 11H30

Europa

(+) GENEBRA (Suíça) - O secretário de Estado americano, Antony Blinken, reúne-se com o chanceler russo, Serguei Lavrov -

(+) BERLIM (Alemanha) - Líderes do G7 fazem videoconferência sobre a Ucrânia - 12H00

(+) PARIS (França) - Declaração do governo e debate na Assembleia Nacional sobre a evolução do passaporte sanitário - 06H00

ISTAMBUL (Turquia) - Audiência no julgamento in absentia de 20 sauditas pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi -

(+) REINO UNIDO - Inglaterra suspende a exigência legal de se auto-isolar após um teste positivo para a covid-19 -

SANTA CRUZ DE LA PALMA (Espanha) - Visita dos reis e do chefe de governo, Pedro Sánchez - (até 25)

KARLSRUHE (Alemanha) - Corte Federal de Justiça se manifesta sobre queixa da cantora Tina Turner contra uso de sua imagem em show - 05H30

COPENHAGA (Dinamarca) - OMS Europa realiza coletiva de imprensa digital sobre Covid-19 - 08H00

COLÔNIA (Alemanha) - Início do Carnaval - 08H11

Oriente Médio e África do Norte

(+) CARTUM (Sudão) - Coletiva de imprensa do especialista da ONU em Direitos Humanos Adama Dieng - 14H00

Ásia-Pacífico

(+) HONG KONG (China) - Entra em vigor a exigência de passaporte vacinal contra a covid para acessar restaurantes e boates -

PEQUIM (China) - Coletiva de imprensa mensal do Ministério da Defesa Nacional - 05H00

África

KINSHASA (RD Congo) - Reunião de cúpula dos países signatários do marco sobre a paz na República Democrática do Congo - 06H00

Esportes

(*) INGLATERRA (Reino Unido) - Futebol: Premier League - dia 20 - (até 17 de Março)

SEXTA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 2022

América

ORURO (Bolívia) - Carnaval de Oruro - (até 1 de Março)

(*) BRASÍLIA (Brasil) - Divulgação - Superávit Fiscal (Estatísticas fiscais) - 12H00

Europa

(+) PARIS (França) - O ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, recebe o colega russo, Serguei Lavrov -

HOLANDA - Suspensão da maioria das restrições anticovid -

ISLÂNDIA - Etapa final do relaxamento gradual das restrições anticovid -

(+) PARIS (França) - Reunião de ministros das Finanças da UE - 05H00 (até 26)

(+) ESTOCOLMO (Suécia) - Verdicto no julgamento de uma mulher acusada de alistar seu filho como uma criança soldado do grupo Estado Islâmico na Síria - 08H00

(+) MOSCOU (Rússia) - Coletiva de imprensa da tripulação russa da ISS - 11H00

(+) PARIS (França) - Premiação do César, o Oscar do cinema francês - 18H00

África

SOMÁLIA - Eleições legislativas para a Câmara baixa, seguidas de votação para presidente (horários a serem confirmados) -

SÁBADO, 26 DE FEVEREIRO DE 2022

Europa

(+) ESCH-SUR-ALZETTE (Luxemburgo) - Lançamento de Esch como capital cultural europeia para 2022 -

(+) PARIS (França) - Feira Internacional da Agricultura - (até 6 de Março)

Ásia-Pacífico

(+) NOVA ZELÂNDIA - Suspensão da quartentena em hotéis para neozelandeses que voltam para casa vindos da Austrália na primeira etapa de um plano de suspensão das medidas anticovid -

DOMINGO, 27 DE FEVEREIRO DE 2022

Mundo

(+) MUNDO - Dia Internacional do Urso Polar -

Europa

(+) MINSK (Bielorrússia) - Referendo sobre reformas constitucionais -

(+) FLORENÇA (Itália) - Visita do papa Francisco -

Oriente Médio e África do Norte

(+) DOHA (Catar) - Diálogos precursores entre líderes do Chade e grupos rebeldes armados -

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - Sessão do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo - (até 28)

Esportes

(+) LONDRES (Reino Unido) - Futebol: Copa da Liga Inglesa - final: Chelsea X Liverpool - 14H30

SEGUNDA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2022

América

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Cerimônia dos SAG Awards - 00H00

(+) BOSTON (Estados Unidos) - Prazo final para fabricantes de armas dos EUA apresentarem segunda resposta às acusações mexicanas de tráfico de armas -

(+) CANADÁ - Relaxamento das restrições fronteiriças anticovid, deixa de ser exigido exame PCR negativo -

Europa

(*) PARIS (França) - Semana da Moda de Paris - (até 8 de Março)

(+) LONDRES (Reino Unido) - 100º aniversário do fim do protetorado britânico no Egito -

(+) ESPANHA - Chega ao fim esquema de redução de jornada de trabalho por covid -

(+) KIEV (Ucrânia) - O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, é convocado pela Suprema Corte após queixa de antecessor, Petro Poroshenko -

(+) FRANÇA - Suspensão de exigência de máscaras em ambientes externos para conter avanço da covid -

(+) BARCELONA (Espanha) - World Mobile Congress (WMC), salão mundial de telefonia móvel, em Barcelona - (até 3 de Março)

(+) MOSCOU (Rússia) - ONG Memorial apela de decisão por sua dissolução - 05H00

(+) Issy-les-Moulineaux (França) - Conferência de ministros europeus da UE sobre a situação das pessoas sem-teto - 06H00

(+) GENEBRA (Suíça) - Sessão de Conselho de Direitos Humanos da ONU - 06H00 (até 1 de Abril)

Oriente Médio e África do Norte

(+) CARTUM (Sudão) - Previsão de protestos maciços antigolpe -

(+) RABAT (Marrocos) - Visita do diretor-geral da Unesco, Audrey Azoulay - (até 2 de Março)

África

(+) NAIRÓBI (Quênia) - 5ª sessão da Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente, UNEA - (até 2 de Março)

TERÇA-FEIRA, 1 DE MARÇO DE 2022

Europa

(+) SARAJEVO (Bósnia-Herzegovina) - 30º aniversário da independência da Bósnia-Herzegovina da Iugoslávia -

(+) FRANKFURT (Alemanha) - BCE: Estreia do 'teste de estresse' climático (data a confirmar) -

(+) LODZ (Polónia) - O ministro das Relações Exteriores, Zbigniew Rau, recebe os colegas francês, Jean-Yves Le Drian, e alemã, Annalena Baerbock -

Oriente Médio e África do Norte

(+) ISRAEL - Israel abre fronteiras a turistas não vacinados contra a covid-19 com exames PCR negativos -

Ásia-Pacífico

(+) JAPÃO - Japão relaxa regras anticovid para portadores de vistos - turistas ainda estão proibidos -

África

(+) OUAGADOUGOU (Burkina Faso) - Retomada das audiências no julgamento do ex-presidente Blaise Compaore, acusado de envolvimento no assassinato de seu antecessor, Thomas Sankara -

