Rússia continuirá com exercícios militares perto da fronteira ucraniana

A Rússia dará continuidade a exercícios militares perto da fronteira norte da Ucrânia, em um momento de crescente temor quanto a uma invasão russa no país. A informação foi dada neste domingo pelo ministro da defesa de Belarus, Viktor Khrenin, que disse que o presidente belorusso Alexander Lukashenko e o russo Vladimir Putin decidiram "continuar testando as forças de resposta do Estado da União", referindo-se à aliança pela qual os dois países mantêm estreita cooperação.

Os exercícios, que deveriam terminar no domingo, trouxeram um contingente considerável de forças russas para Belarus, que faz fronteira com a Ucrânia ao norte do país. A presença das tropas levantou a preocupação de que poderão ser usadas para invadir a capital ucraniana, Kiev, que tem uma população de cerca de 3 milhões de pessoas e fica a menos de três horas, de carro, do norte do país.

Khrenin citou "o aumento da atividade militar perto das fronteiras do Estado da União e o agravamento da situação em Donbas", região do leste da Ucrânia controlada por separatistas pró Rússia. O presidente Lukashenko se reuniu com Putin no Kremlin no sábado para observar as forças russas realizando exercícios nucleares, segundo autoridades russas. A Rússia também tem exercícios navais em andamento na costa do Mar Negro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No sábado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu a Vladimir Putin um encontro para buscar uma solução para a crise entre os dois países. Não houve resposta imediata do Kremlin.

Os EUA e muitas nações europeias têm alegado que a Rússia, que moveu cerca de 150 mil soldados para regiões próximas à fronteira com a Ucrânia, está tentando criar pretextos para invadir. A Rússia nega as alegações e afirma que suas tropas estão apenas realizando exercícios militares. Fonte: Associated Press.

Tags