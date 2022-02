Espanha enfrentará Portugal em Sevilha e República Tcheca em Málaga pela Liga das Nações

A seleção espanhola disputará seus jogos da Liga das Nações da Uefa em junho contra Portugal em Sevilha e contra a República Tcheca em Málaga, informou a Federação Espanhola de Futebol nesta quinta-feira.

No dia 2 de junho, a 'Roja' recebe Portugal no Benito Villamarín, em Sevilha, quatro anos após a última aparição da Espanha no estádio do Bétis.

Dez dias depois, os jogadores comandados pelo técnico Luis Enrique Martínez enfrentarão a República Tcheca no estádio La Rosaleda, em Málaga, onde a Roja jogou pela última vez em 2017.

A Espanha chegou à final da última edição da Liga das Nações, na qual perdeu para a França por 2 a 1 em outubro passado.

