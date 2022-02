Bolsonaro segue para aeroporto em Budapeste e encerra viagem internacional

O presidente da República, Jair Bolsonaro, acaba de deixar o hotel Four Seasons, em Budapeste, rumo ao aeroporto. Ao voltar ainda nesta quinta-feira para o Brasil, o chefe do Executivo encerra sua viagem internacional de três dias, que teve Rússia e Hungria no roteiro.

Bolsonaro decidiu antecipar o retorno para visitar, na sexta-feira, as áreas atingidas pelas fortes chuvas em Petrópolis.

O presidente deve fazer uma declaração à imprensa no local às 10h30, de Brasília.

