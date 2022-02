Bolsonaro chega ao Parlamento da Hungria para agenda com Lászlo Köver

O presidente Jair Bolsonaro chegou no início da tarde desta quinta-feira, 17, pelo horário de Brasília, à Assembleia Nacional da Hungria, o Parlamento local, para agenda com o presidente da Casa, Lászlo Köver. A pauta do encontro não foi divulgada.

Bolsonaro fez o tradicional aperto de mãos com Köver e, logo após, seguiu para reunião com acesso vedado à imprensa. Os ministros Carlos França (Relações Exteriores), Augusto Heleno (GSI), Braga Netto (Defesa) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-geral da Presidência) também participaram do encontro. Mais cedo, Bolsonaro se reuniu com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, considerado um líder nacionalista de ultradireita.

Tags