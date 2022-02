Elizabeth II realiza audiência presencial após covid de príncipe Charles

A rainha Elizabeth II realizou sua primeira audiência presencial nesta quarta-feira (16) desde seu último encontro há oito dias com o príncipe Charles, que em seguida testou positivo para covid-19, anunciou o Palácio de Buckingham.

A aparição da soberana de 95 anos envia outro sinal tranquilizador sobre seu estado de saúde, em um momento difícil para a monarquia britânica.

Seu terceiro filho, o príncipe Andrew, chegou a um acordo financeiro na terça-feira para encerrar uma queixa nos Estados Unidos por agressão sexual de uma menor e na quarta-feira a Scotland Yard anunciou que abriu uma investigação relacionada à fundação do príncipe Charles.

Elizabeth II recebeu ao meio-dia o major-general Eldon Millar, encarregado do relacionamento entre a rainha e as forças armadas, e seu antecessor, o contra-almirante James Macleod, no Castelo de Windsor, residência da monarca localizada a cerca de 40 quilômetros a oeste de Londres.

Seu serviço de imprensa divulgou uma foto da rainha sorrindo, usando um vestido estampado e carregando uma bengala.

Na terça-feira, ela se reuniu com os novos embaixadores da Espanha, José Pascual Marco Martínez, e da Estônia, Viljar Lubi, por videoconferência.

O príncipe de Gales, de 73 anos, herdeiro do trono, testou positivo para covid-19 pela segunda vez na última quinta-feira, dois dias depois de encontrar a mãe em Windsor.

Sua esposa Camila também testou positivo logo depois e o casal está em quarentena desde então, de acordo com seu serviço de imprensa. Fontes reais disseram então que Elizabeth II não apresentava sintomas, mas não especificaram se um teste de coronavírus foi realizado.

