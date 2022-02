Com teste negativo para covid-19, Bolsonaro pôde se sentar ao lado de Putin

Diferentemente do presidente da França, Emannuel Macron, e do chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, o presidente Jair Bolsonaro pôde se sentar ao lado do presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante a reunião bilateral desta quarta-feira, 16. A diferença no tratamento ocorre porque o brasileiro aceitou as condições do Kremlin e passou por um teste de covid-19 nesta manhã (pelo horário de Brasília).

Bolsonaro testou negativo para o coronavírus hoje cedo, em seu hotel em Moscou, atendendo a um pedido do Kremlin, sede do governo russo.

Já Macron e Scholz preferiram não se testar para a covid-19 em território russo com receios de clonagem de material genético. A imagem de Macron em uma "mesa gigante" para manter o distanciamento social de Putin tornou-se meme na internet.

Segundo apurou a reportagem, é nessa mesma mesa que Putin e Bolsonaro vão almoçar após o encontro bilateral reservado - mas sem a necessidade de tanto distanciamento, devido ao teste negativo de Bolsonaro.

Sede do governo russo e do encontro entre os presidentes, o Kremlin tem rígidos protocolos sanitários em função da covid-19. Bolsonaro diz não ter se vacinado contra a covid-19 e costuma colocar a importância da imunização sob dúvidas. Já Putin tomou três doses da vacina russa Sputinik V.

