Bolsonaro teve de fazer teste PCR de Covid para reunião com Putin

O presidente Jair Bolsonaro (PL) precisou fazer um teste de covid do tipo RT-PCR para se encontrar nesta quarta-feira (16) com o líder da Rússia, Vladimir Putin, apurou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Bolsonaro fez o teste nesta manhã (madrugada pelo horário de Brasília) no hotel em que está hospedado em Moscou, o Four Seasons, assim como os demais integrantes da comitiva. "Todos negativos", destacou uma fonte próxima ao presidente.

Sede do governo russo e do encontro entre os presidentes, o Kremlin tem rígidos protocolos sanitários em função da covid-19. Bolsonaro disse não ter se vacinado contra a covid-19 e costuma colocar a importância da imunização sob dúvidas. Já Putin tomou três doses da vacina russa Sputinik V.

