Londres tem exposição de obras-primas italianas em NFT

De Leonardo Da Vinci a Caravaggio, reproduções digitais de seis obras de arte italianas estão em exibição em Londres na primeira exposição física no Reino Unido dedicada à tecnologia NFT, que tem causado agitação e preocupação no mercado de arte.

A mostra, intitulada "Eternizando a História da Arte", conta com obras "representativas da Itália, do Renascimento à arte moderna", disse Serena Tabacchi, da empresa Cinello, que reproduziu digitalmente os quadros originais.

Cada pintura foi reproduzida com "a mais alta resolução possível" em colaboração com museus italianos, explicou, e as cópias digitais foram certificadas com NFT, um recurso que permite associar um certificado de autenticidade a um objeto virtual.

Teoricamente à prova de manipulação, os NFTs são criados usando a tecnologia blockchain, que é a base de criptomoedas como o bitcoin, e buscam tranquilizar colecionadores contra o risco de cópia.

As seis obras italianas, que podem ser vistas em telas, são exibidas no mesmo formato das pinturas originais e as molduras em torno delas também foram reproduzidas de forma idêntica.

A exposição, que abre nesta quarta-feira na galeria Unit London e vai até meados de março, permite ao público "experimentar fisicamente" esta nova forma de arte ao mesmo tempo em que apoia museus "que realmente sofreram" durante a pandemia, disse o diretor da galeria, Joe Kennedy.

"A ideia é mostrar obras-primas que raramente podem ser acessadas" por questões de conservação ou custos de transporte, acrescentou.

Metade da renda gerada pela mostra ou a venda das obras em NFT será destinada à conservação dos quadros originais na Itália.

De acordo com os museus, foram emitidos nove NFTs para cada pintura reproduzida. Alguns já foram vendidos, como uma réplica de "O beijo", de Francesco Hayez, vendida pelo equivalente a 102 mil dólares.

O mercado de NFTs, na arte e também em outros setores, como o de videogames, disparou em 2021, com operações que chegam a 44,2 bilhões de dólares em todo o mundo, segundo dados da Chainalysis.

Mas essa tecnologia também é motivo de preocupação: a Chainalysis estima que as negociações de NFT de carteiras vinculadas a transações ilegais aumentaram em 2021, atingindo 1,4 milhão no quarto trimestre.

Na segunda-feira, as autoridades fiscais britânicas anunciaram a apreensão de três obras NFT, a primeira no país, e a prisão de três pessoas suspeitas de tentar evadir impostos por meio do uso de criptoativos.

