Em conversa com europeus, Blinken coordena reação em caso de escalada russa

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, conversou nesta terça, 15, com sua contraparte da Alemanha, Annalena Baerbock, da França, Jean-Yves Le Drian e do Reino Unido, Liz Truss. Em seu Twitter, o representantes dos Estados Unidos escreveu que apreciou a coordenação de uma resposta rápida, severa e unida do seu país e da Europa no caso de uma nova escalada russa contra a Ucrânia.

Truss escreveu em seu Twitter após o encontro que "estamos unidos e de acordo que qualquer invasão seria um grande erro estratégico com graves consequências para o governo russo" Na mesma rede social, o representante francês afirmou: "permanecemos coletivamente vigilantes sobre as tensões com a Rússia: a desescalada deve ser traduzida em ação, e o diálogo continua".

