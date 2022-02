Chuvas afetam mais de 2 mil pessoas na Guatemala

As fortes chuvas que atingem o Caribe e o norte da Guatemala deixaram 2.160 afetados e 990 evacuados devido a inundações, deslizamentos de terra e danos à infraestrutura, informou a Defesa Civil nesta terça-feira.

Um relatório da Coordenadoria para a Redução de Desastres (Conred), responsável pela Defesa Civil, especifica que as províncias afetadas são Alta Verapaz (norte) e Irazabal, no Caribe, no nordeste do país.

Em uma região de Alta Verapaz uma ponte desabou e nessas províncias e em Irazabal há inundações e deslizamentos de terra.

Da mesma forma, as fortes chuvas deixaram 166 desabrigados e 228 casas danificadas por inundações e ventos que deixaram dezenas de casas sem telhado.

Segundo Conred, a precipitação e o vento estão associados a uma frente fria.

Em 2021, as chuvas deixaram 35 mortos e três desaparecidos na Guatemala, e um total de quase 1,5 milhão de vítimas. Neste país da América Central, a estação chuvosa começa regularmente em abril e termina em novembro.

