Rússia fortaleceu sua força militar na fronteira com a Ucrânia no fim de semana (Pentágono)

A Rússia reforçou ainda mais sua presença militar na fronteira com a Ucrânia no último fim de semana, denunciou nesta segunda-feira (14) o porta-voz do Pentágono, John Kirby, apesar do anúncio de Moscou de que alguns exercícios militares terminariam.

O presidente russo, Vladimir Putin, "tem amplas capacidades à sua disposição", disse Kirby à CNN.

"Ele continua enviando forças adicionais ao longo desta fronteira com a Ucrânia, inclusive no fim de semana, e tem bem mais de 100.000 (homens)", declarou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

sl/seb/mr

Tags