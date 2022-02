Norueguês Casper Ruud vence argentino Schwartzman e conquista ATP de Buenos Aires

O norueguês Casper Ruud se sagrou campeão do ATP de Buenos Aires pela segunda vez ao vencer o anfitrião Diego Schwartzman por 5-7, 6-2 e 6-3 neste domingo na final da edição de 2022 do torneio, disputada no Lawn Tennis Clube da capital argentina diante de cerca de 5.000 espectadores.

No duelo entre os dois grandes favoritos, ambos já vencedores desta competição, Ruud (oitavo no ranking mundial) venceu uma dura batalha de duas horas e 34 minutos contra Schwartzman (15º do ranking), que parecia ter sentido o cansaço depois de disputar duas partidas de três horas cada entre sexta-feira à noite e sábado.

O norueguês acumula nove vitórias consecutivas em Buenos Aires e ratifica o domínio dos favoritos em solo portenho, onde o primeiro cabeça de chave foi campeão em sete das últimas oito ocasiões.

"Acho que foi um jogo muito bom, Diego fez um grande jogo, e quando você joga uma final, sabe que pode esperar uma batalha. Estou muito feliz por essa vitória", disse o norueguês, que recebeu o troféu das mãos do ex-tenista argentino Leonardo Mayer.

O argentino elogiou seu oponente deste domingo. "Consegui fazer as coisas bem durante a semana, mas desta vez tive um adversário que fez melhor. Ainda estava feliz em quadra e espero continuar gostando, voltar e tentar vencer novamente. Parabenizo Casper por seu cavalheirismo e seu grande nível", disse Schwartzman.

Para Ruud foi o sétimo título de sua carreira e o segundo em Buenos Aires após o que já havia conquistado em 2020.

