Liverpool vence lanterna Burnley (1-0) com gol de Fabinho; Tottenham volta a perder

Com um jogo a menos que o líder Manchester City, o Liverpool reduziu a diferença para nove pontos, após derrotar o lanterna Burnley por 1 a 0 neste domingo, pela 25ª rodada da Premier League, enquanto o Newcastle (17º) conquistou sua segunda vitória consecutiva e o Tottenham (8º) voltou a perder.

Graças a um gol do brasileiro Fabinho (40), os jogadores comandados pelo técnico alemão Jurgen Klopp abriram sete pontos em relação ao terceiro colocado Chelsea, que se sagrou campeão mundial no sábado ao vencer o Palmeiras por 2 a 1 na prorrogação, em Abu Dhabi.

Por sua vez, o Tottenham comandado pelo técnico italiano Antonio Conte, voltou a decepcionar ao perder em seu estádio para o Wolverhampton (7º) por 2 a 0.

Seu adversário do dia, com quem luta por vagas europeus,ultrapassou os Spurs na classificação com estes três pontos.

Já o Newcastle começa a colher os frutos após as contratações do mercado de inverno.

E foi exatamente o ex-zagueiro do Atlético de Madrid, Kieran Trippier, quem marcou o gol da vitória sobre o Aston Villa (11º) do técnico Stevan Gerrard.

No final da rodada do campeonato inglês, antes da volta das equipes da parte de cima da tabela às competições continentais, o West Ham (4º) visita o Leicester (13º).

-- Jogos da 25ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Sábado:

Manchester United - Southampton 1 - 1

Everton - Leeds 3 - 0

Brentford - Crystal Palace 0 - 0

Watford - Brighton 0 - 2

Norwich City - Manchester City 0 - 4

- Domingo:

Tottenham - Wolverhampton 0 - 2

Burnley - Liverpool 0 - 1

Newcastle - Aston Villa 1 - 0

Leicester - West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 63 25 20 3 2 61 14 47

2. Liverpool 54 24 16 6 2 61 19 42

3. Chelsea 47 24 13 8 3 48 18 30

4. West Ham 40 24 12 4 8 42 31 11

5. Manchester United 40 24 11 7 6 38 32 6

6. Arsenal 39 22 12 3 7 34 25 9

7. Wolverhampton 37 23 11 4 8 21 17 4

8. Tottenham 36 22 11 3 8 28 29 -1

9. Brighton 33 23 7 12 4 25 23 2

10. Southampton 29 24 6 11 7 30 37 -7

11. Aston Villa 27 23 8 3 12 31 36 -5

12. Crystal Palace 26 24 5 11 8 32 35 -3

13. Leicester 26 21 7 5 9 34 39 -5

14. Brentford 24 25 6 6 13 26 40 -14

15. Leeds 23 23 5 8 10 27 46 -19

16. Everton 22 22 6 4 12 28 38 -10

17. Newcastle 21 23 4 9 10 25 44 -19

18. Norwich City 17 24 4 5 15 14 50 -36

19. Watford 15 23 4 3 16 23 43 -20

20. Burnley 14 21 1 11 9 17 29 -12

