Relações com Reino Unido estão 'perto de zero', diz ministro russo

O ministro da Defesa da Rússia, Serguei Shoigu, disse nesta sexta-feira (11), em reunião com seu homólogo do Reino Unido, Ben Wallace, que as relações entre Moscou e Londres estão em ponto mais baixo, em meio às tensões sobre a Ucrânia.

"Infelizmente, o nível da nossa cooperação está perto de zero e prestes a cruzar o meridiano zero e se tornar negativo, o que não é desejável", declarou Shoigu, conforme agências russas de notícias.

