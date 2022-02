Declarado estado de emergência em Ontário, no Canadá, por protesto 'ilegal' de caminhoneiros

O primeiro-ministro do Ontário, epicentro dos protestos contra as medidas sanitárias de combate à covid-19 no Canadá, declarou nesta sexta-feira (11) estado de emergência em sua província devido às manifestações "ilegais" que ocorrem há duas semanas.

"Tomaremos todas as medidas necessárias para garantir que a fronteira seja reaberta. E aos moradores sitiados de Ottawa, digo que garantiremos que possam retornar à vida normal o mais rápido possível", afirmou Doug Ford em coletiva de imprensa.

amc-tib/vgr/yow/ic

