PSG tem diante do Rennes um ensaio geral para duelo contra Real Madrid na Champions

Antes de receber o Real Madrid na terça-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain abrirá nesta sexta-feira a 24ª rodada da Ligue 1 contra o Rennes (5º).

Líder isolado da Ligue 1, o time comandado pelo técnico Mauricio Pochettino buscará, mais do que os três pontos, uma boa dose de confiança e melhorar seu jogo antes do duelo europeu, principal objetivo dos parisienses nesta temporada.

Não será fácil contra um adversário que venceu dois dos últimos quatro jogos disputados entre as duas equipes, o último deles no primeiro turno, na Bretanha, quando o Rennes venceu em casa por 2 a 0.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pochettino, além disso, não poderá contar com vários de seus principais jogadores, incluindo Neymar, lesionado no tornozelo em 28 de novembro e que, apesar de treinar nesta sexta-feira com seus companheiros de equipe, ficará novamente de fora.

Sergio Ramos e Ander Herrera também vão desfalcar o time contra o Rennes, enquanto Ángel di María, Leandro Paredes e Georginio Wijnaldum estão fora.

O PSG tem 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado Olympique de Marselha, que viajará para enfrentar o Metz (18º) no domingo com o objetivo de esquecer a eliminação na Copa da frança na quarta-feira contra o Nice, terceiro na tabela e a um ponto do OM.

O Nice vai protagonizar outro grande duelo da rodada em sua visita ao Lyon (8º), um adversário que precisa de pontos e que não pode perder mais se quiser continuar sonhando em terminar o campeonato nas posições europeias.

Em caso de vitória, o Lyon ficará apenas cinco pontos atrás do rival e voltará à luta pelo pódio.

Strasbourg (4º), Monaco (6º) e Montpellier (7º) têm a oportunidade de continuar somando pontos e lutar por uma vaga nas competições europeias.

--- Programação da 24ª rodada da Ligue 1 francesa (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(17h00) PSG - Rennes

- Sábado:

(13h00) Montpellier - Lille

(17h00) Lyon - Nice

- Domingo:

(09h00) Monaco - Lorient

(11h00) Nantes - Reims

Clermont-Ferrand FC - Saint-Etienne

Brest - Troyes

Angers - Strasbourg

(13h05) Lens - Bordeaux

(16h45) Metz - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 56 23 17 5 1 51 19 32

2. Olympique de Marselha 43 23 12 7 4 36 20 16

3. Nice 42 23 13 4 6 36 19 17

4. Strasbourg 38 23 11 5 7 45 29 16

5. Rennes 37 23 11 4 8 43 21 22

6. Monaco 36 23 10 6 7 37 26 11

7. Montpellier 34 23 10 4 9 38 33 5

8. Lyon 34 23 9 8 6 31 30 1

9. Lens 33 23 9 6 8 36 33 3

10. Nantes 32 23 9 5 9 30 28 2

11. Lille 32 23 8 8 7 31 35 -4

12. Angers 29 23 7 8 8 30 34 -4

13. Brest 28 23 7 7 9 28 35 -7

14. Reims 27 23 6 9 8 27 27 0

15. Clermont-Ferrand FC 24 23 6 6 11 23 39 -16

16. Troyes 21 23 5 6 12 20 31 -11

17. Lorient 20 23 4 8 11 20 38 -18

18. Metz 20 23 4 8 11 24 43 -19

19. Bordeaux 20 23 4 8 11 34 58 -24

20. Saint-Etienne 18 23 4 6 13 22 44 -22

./bds/mcd/iga/aam

Tags