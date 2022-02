Neymar está fora da partida contra o Rennes

A apenas quatro dias do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, o atacante brasileiro Neymar está fora da partida do Paris SG contra o Rennes pela liga francesa na sexta-feira, confirmou o técnico Mauricio Pochettino.

"A evolução dele é boa, mas ele não pode estar com o grupo para o jogo com o Rennes. Veremos contra o Real Madrid", declarou o argentino sobre o astro brasileiro, que não joga desde novembro por uma lesão no tornozelo esquerdo.

"Todos os grandes jogadores desejam jogar as grandes partidas. Ele tem a experiência e a maturidade para administrar e canalizar sua energia, para chegar nas melhores condições quando puder voltar a jogar", acrescentou o técnico.

O atacante "continua sua evolução e seu trabalho de recuperação, em parte com o grupo e com exercícios atléticos adaptados", afirmou o PSG em um comunicado médico.

Pela primeira vez em mais de dois meses, Neymar participou nesta quinta-feira dos 15 minutos de treinamento coletivo abertos à imprensa, na véspera da partida contra o Rennes pela 24ª rodada da Ligue 1.

A participação no treino confirma sua recuperação depois que, em 26 de janeiro, voltou a treinar individualmente. O brasileiro sofreu a lesão em 28 de novembro em uma partida contra o Saint-Étienne.

