Pub inglês de mais de 12 séculos fecha as portas devido à pandemia

A crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19 não poupou nem o pub mais antigo da Inglaterra. O 'Ye Olde Fighting Cocks', cuja fundação remete ao ano de 793 na cidade de St. Albans, Hertfordshire, fechou as portas na última sexta, 4.

O pub sobreviveu a diversos eventos históricos: pestes, guerras, crises financeiras e mudanças políticas. Mas na última semana passada, Christo Tofalli, que administrou o bar a partir de 2012, anunciou o encerramento das atividades, apontando o período como de "condições comerciais extremamente desafiadoras".

Apesar do primeiro-ministro do Reino Unido Boris Johnson não ter imposto restrições aos bares em dezembro, com a propagação da variante Ômicron, a reincidência dos casos acabou afastando os clientes do estabelecimento.

Conforme o portal G1, um porta-voz da cervejaria Mitchells & Butlers, que detém a concessão da Ye Olde Fighting Cocks, disse que está trabalhando em uma maneira de reabrir o bar.

No Facebook, o perfil do bar confirmou a movimentação pela reabertura, que recebeu impulso de inúmeros interessados após as notícias do fechamento.

"Briga de galos" histórica

O Ye Olde Fighting Cocks havia sido reconhecido como o pub mais antigo da Inglaterra pelo Guinness World Records, mas o recorde está atualmente inativo após não ser possível verificar sua veracidade "integralmente". Apenas em 1950 o prédio foi tombado.

O pub teria recebido o nome de 'Ye Olde Fighting Cocks' por causa da brigas de galos feitas no final do século XIX no pub.

Em 2015, a organização não-governamental Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais (PETA, na sigla em inglês) escreveu ao proprietário solicitando que a mudança do nome do bar devido à sua associação de briga de galos. O pedido, segundo o portal The Herts Advertiser, foi recusado.