Especialistas em clima denunciam petroleiras ao Congresso dos EUA

Especialistas em clima acusaram as gigantes do petróleo nesta terça-feira(8) de mentir deliberadamente sobre os efeitos de suas atividades e de tentar "atrasar" a transição energética, durante uma audiência no Congresso dos Estados Unidos.

ExxonMobil, Chevron, BP e Shell são alvo de uma investigação parlamentar sobre seu papel na divulgação de informações falsas sobre as mudanças climáticas.

De acordo com um dos especialistas que compareceram diante dos parlamentares da Câmara dos Deputados nesta terça-feira, esses grupos sabiam há mais de 40 anos que suas atividades eram poluidoras, mas mesmo assim fizeram uma "campanha de negação e atraso".

"Agora pagamos o preço por esses atrasos, com eventos climáticos extremos", disse o climatologista Michael Mann, da Universidade Estadual da Pensilvânia, citando, por exemplo, a onda de calor do final de junho nos Estados Unidos e os incêndios na Califórnia.

Ele também condenou a atual estratégia das grandes petroleiras que prometem reduzir a intensidade carbônica de suas operações, ou seja, a relação entre as emissões de CO2 e a produção da empresa.

"É como se seu médico lhe dissesse que você precisa reduzir a gordura em sua dieta", diz ele. "E você muda para batatas fritas com 40% menos gordura, mas come o dobro. Isso não ajuda".

Em outubro, representantes da ExxonMobil, Chevron, BP e Shell defenderam suas posições afirmando que nos últimos anos aceleraram os investimentos em energias alternativas.

"Essas promessas nada mais são do que desinformação", acusou Tracey Lewis, da ONG Public Citizen, alarmada com seu impacto sobre "os pobres e negros", que segundo ela são os mais afetados pelos "efeitos mortais dos combustíveis fósseis na saúde".

A presidente da comissão que promoveu a audiência, Carolyn Maloney, convidou as gigantes do petróleo a depor novamente perante o Congresso em março.

Os congressistas republicanos tendem a defender esses grupos e atacar as medidas climáticas adotadas pelo presidente Joe Biden, vinculando-as ao recente aumento dos preços da energia.

"Boa sorte ao embarcar em um avião movido a baterias, vamos ver como vai", disse o congressista Ralph Norman, da Carolina do Sul.

