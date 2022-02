Comunicado do Business Wire :Elicit Plant

A Elicit Plant, uma empresa da AGtech especializada na resistência à água das lavouras e no desenvolvimento de soluções inovadoras à base de fitoesteróis, anunciou que arrecadou EUR 16 milhões em uma rodada de financiamento da série A. O componente de capital foi liderado pela Sofinnova Partners, com o apoio da ECBF, Bpifrance e investidores históricos, fundo Aquiti Gestion-NACO e Credit-Agricole Charente Perigord Expansion; o restante do financiamento veio de um grupo bancário e programas públicos da Region Nouvelle Aquitaine e Bpifrance.

A Elicit Plant foi fundada em 2017 com a ambição de se tornar uma campeã de transição de sustentabilidade na agricultura e responder ao desafio mundial do estresse hídrico nas lavouras. A plataforma de tecnologia proprietária da empresa traz uma solução inovadora no mercado de resistência ao estresse hídrico, que faz parte do mercado mundial de bioestimulantes de EUR 4 bilhões. Através de seus laboratórios localizados em uma fazenda de precisão na região de Charente, na França, e sua filial brasileira em São Paulo, a empresa desenvolveu um bioestimulante inovador com uso do fitosterol, uma molécula encontrada em plantas. A solução estimula naturalmente o metabolismo das plantas, reduzindo a necessidade de água e permitindo uma melhor resistência ao estresse hídrico. Testes em campo aberto mostraram ganhos de rendimento de até +20%. O impacto positivo na redução do estresse hídrico foi validado por uma rede independente de pesquisadores e agricultores franceses e internacionais. Em abril de 2021, a Elicit Plant obteve aprovação de mercado das autoridades regulatórias francesas e lançou a comercialização de seus primeiros produtos BEST-a para lavouras de milho e soja.

Os fundos serão utilizados para acelerar a comercialização de seus produtos na França e em vários mercados importantes em toda a Europa, América do Norte e América do Sul. Eles também servirão para consolidar a plataforma científica, expandir laboratórios e diversificar o portfólio de produtos para atender tipos adicionais de lavouras.

Jean-François Dechant, Presidente e Co-Fundador da Elicit Plant, disse: "O apoio de investidores mundiais de primeira linha, como Sofinnova Partners e ECBF, é uma forte validação da qualidade de nossa plataforma de tecnologia e do fantástico potencial de nossa solução. Estamos idealmente posicionados para acelerar nosso crescimento, trazer uma solução inovadora aos agricultores, permitindo que eles respondam melhor aos desafios das mudanças climáticas e nos tornemos nos próximos cinco anos um campeão mundial da transição de sustentabilidade na agricultura."

Michaël Krel, Sócio na Sofinnova Partners, acrescentou: "A Elicit Plant reúne três componentes no centro de uma empresa AGtech de sucesso com forte impacto ambiental: uma abordagem científica disruptiva, uma ampla experiência de campo e uma sólida experiência empresarial. Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com uma equipe tão talentosa, visionária e ambiciosa, desenvolvendo produtos com impacto tão promissor."

Michael Brandkamp, Sócio-Gerente e Co-Fundador da ECBF, acrescentou: "A Elicit Plant aborda o estresse hídrico, uma necessidade importante e ainda não atendida de agricultores que buscam soluções para enfrentar os desafios climáticos. Sua propriedade exclusiva libera o potencial de uma classe de moléculas naturais. Com base em sua sólida base científica e tecnológica, a Elicit Plant está pronta para conquistar grandes mercados internacionais."

Sobre a Elicit PlantA Elicit Plant é uma empresa de agrobiotecnologia criada em 2017 com a ambição de se tornar uma campeã da transição de sustentabilidade na agricultura e responder aos desafios mundiais do estresse hídrico em lavouras. Com sede em Charente (França), a empresa tem cerca de trinta funcionários em sua sede e fazenda de precisão, sendo sua filial brasileira em São Paulo. A tecnologia proprietária da Elicit Plant é fornecida através da aplicação foliar de fitoesteróis, uma molécula encontrada nas plantas que reduz o consumo de água pelas plantas. Testes de laboratório e campo aberto, realizados em parceria com uma rede de renomados laboratórios e agricultores franceses e internacionais, mostraram ganhos de rendimento de até +20%. Após a aprovação do mercado pela autoridade reguladora francesa, a Elicit Plant lançou em abril de 2021 a comercialização de seus primeiros produtos BEST-a para lavouras de milho e soja. www.elicit-plant.com

Anne Rein Strategies&Image (S&I) +33 6 03 35 92 05 anne.rein@strategiesimage.com

