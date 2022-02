Liverpool vence Cardiff (3-1) e avança às oitavas da Copa da Inglaterra

Apesar de não poder contar com o senegalês Sadio Mané e o egípcio Mohamed Salah, que se enfrentam neste domingo na final da Copa Africana das Nações (CAN), o Liverpool se classificou com tranquilidade para as oitavas de final da Copa da Inglaterra (FA Cup) ao vencer o Cardiff (da segunda divisão) por 3 a 1.

Diante de um adversário mais preocupado com a sua permanência no Championship e que entrou em campo com um time formado por vários jovens e reservas, os Reds fizeram a diferença no segundo tempo com gols do português Diogo Jota (53), do japonês Takumi Minamino (68) e de Harvey Elliott (76), que voltou após se recuperar de uma grave lesão no tornozelo esquerdo em setembro.

"Este gol foi um verdadeiro conto de fadas", vibrou o técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, após a partida.

"Harvey teve azar com a lesão, mas teve sorte com todo o processo depois. Tudo correu muito bem. Ele fez um trabalho incrível, o departamento médico fez um trabalho incrível. Ele é um menino destemido e um grande jogador", elogiou o treinador alemão.

O jovem Rubin Colwill, de 19 anos, diminuiu para o Cardiff na reta final da partida (80).

O Liverpool vai enfrentar o Norwich em Anfield nas oitavas de final.

--- Jogos dos 16-avos de final da Copa da Inglaterra:

- Sexta-feira 4 de fevereiro

Manchester United - (+) Middlesbrough 1 - 1 (7-8 nos pênaltis)

- Sábado 5 de fevereiro

(+) Chelsea - Plymouth Argyle 2 - 1 (com porrogação)

Kidderminster Harriers - (+) West Ham 1 - 2 (com prorrogação)

(+) Crystal Palace - Hartlepool 2 - 0

(+) Everton - Brentford 4 - 1

(+) Huddersfield - Barnsley 1 - 0

(+) Manchester City - Fulham 4 - 1

(+) Peterborough - QPR 2 - 0

Wolves - (+) Norwich 0 - 1

(+) Stoke - Wigan 2- 0

(+) Southampton - Coventry 2 - 1 (com prorrogação)

Cambridge - Luton (+) 0 - 3

(+) Tottenham - Brighton 3 - 1

- Domingo 6 de fevereiro

(+) Liverpool - Cardiff 3 - 1

(14h00) Nottingham Forest - Leicester

(16h30) Bournemouth - Boreham Wood

(+): classificados para a próxima fase

