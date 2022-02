Guatemala expulsa 21 migrantes de vários países, a grande maioria venezuelanos

Guatemala expulsou neste domingo (6) 21 pessoas de distintas nacionalidades, em sua maioria da Venezuela, por violar as leis migratórias desta nação centro-americana com a intenção de chegar aos Estados Unidos, informou a migração local.

Os latino-americanos violaram "os requisitos migratórios estabelecidos (e) foram expulsos do território guatemalteco, por meio do posto fronteiriço de Agua Caliente" com Honduras, ao leste da Cidade do país, indicou em um comunicado o Instituto Guatemalteco de Migração.

O grupo de migrantes irregulares foi localizado no quilômetro 226 da rota Interamericana e é formado por 17 venezuelanos e um brasileiro, cubano, colombiano e equatoriano.

A nota de imprensa lembra que as pessoas de nacionalidade venezuelana e cubana devem apresentar um visto consultado para entrar no território guatemalteco.

