Irã afirma que medidas dos EUA para levantar sanções são 'boas, mas insuficientes'

Os passos dos Estados Unidos para levantar as sanções contra o Irã são "bons, mas não suficientes", afirmou neste sábado (5) o ministro iraniano das Relações Exteriores, horas depois de Washington anunciar que restabelecerá uma isenção para algumas medidas contra o programa nuclear civil de Teerã.

"O levantamento de algumas sanções pode, no verdadeiro sentido da palavra, ser traduzido em boa vontade. Os americanos falam disso, mas é necessário saber que o que está nos papéis é bom, mas não é suficiente", disse Hossein Amir-Abdollahian citado pela agência de notícias ISNA.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos indicou na sexta-feira que levantará as sanções impostas ao Irã pelo seu programa nuclear como passo técnico necessário para voltar ao acordo de 2015 entre Teerã e grandes potências mundiais.

A retomada das isenções, interrompidas em 2020 pelo ex-presidente republicano Donald Trump, permite outros países e empresas participarem do programa nuclear civil do Irã sem que apliquem as sanções americanas, em nome da promoção da segurança e da não proliferação nuclear.

O programa civil inclui as crescentes reservas de urânio enriquecido do país.

