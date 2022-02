Continua operação especial para resgatar garoto caído em poço no Marrocos

Equipes de resgate trabalham nesta sexta-feira (4), pelo quarto dia consecutivo, para tirar com vida um menino de cinco anos caído em um poço em uma localidade no norte do Marrocos.

O movimento de máquinas para limpar o terreno próximo ao poço não parou durante toda noite, acompanhou um jornalista da AFP.

Segundo as autoridades locais, as retroescavadeiras conseguiram chegar a uma profundidade de 28 metros e estão começando a cavar um túnel até o poço onde o pequeno Rayan está preso.

Esta fase da operação é delicada, devido ao risco de deslizamentos de terra, acrescentaram. Parte da complexidade se deve ao tipo de terreno, que apresenta camadas arenosas e rochosas.

O menino, cujo destino mantém o país em suspense e atraiu a atenção da imprensa internacional, caiu acidentalmente, na noite de terça-feira (1º), em um poço seco de 32 metros de profundidade.

Estreito e de difícil acesso, o poço foi escavado perto de sua casa, em uma aldeia próxima à localidade de Bab Berred, no norte de Marrocos.

O pai contou que Rayan caiu no poço em um momento de distração.

Ainda não se sabe se o menino ainda está vivo, mas os socorristas conseguiram enviar água e oxigênio até o fundo do poço seco.

Uma equipe médica já foi enviada para o local do acidente para "fazer os exames iniciais e as intervenções de reanimação do menino, uma vez resgatado", informou a agência de notícias MAP.









