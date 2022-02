Comunicado do Business Wire :Yokogawa Electric Corporation

A Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841)anuncia que foi selecionada pela ExxonMobil como a integradora de sistemas para o primeiro teste de campo de um sistema de OPA (Open Process Automation) designado para operar uma instalação completa de produção. O teste de campo será realizado na unidade de fabricação da ExxonMobil, localizada na Costa do Golfo dos EUA, substituindo o atual sistema de controle distribuído (distributed control system, DCS) e controladores lógicos programáveis (programmable logic controllers, PLC) com um sistema integrado único que atende aos padrões de O-PAS? (Open Process Automation Standard). O projeto incorporará capacidades de controle aprimoradas permitidas através da implementação de tecnologias OPA e interfaces.

"A ExxonMobil está entusiasmada por conseguir alcançar este marco importante com a Yokogawa e dar andamento ao primeiro teste de campo de um sistema OPA em uma unidade de fabricação atual da ExxonMobil", declarou Ryan Smeltzer, gerente do programa OPA para a ExxonMobil Research and Engineering Company. "O projeto aproveitará do progresso significativo feito pelo teste de componentes OPA e padrões O-PAS em estreita colaboração com a Yokogawa. O teste de campo de OPA é a próxima etapa na comercialização e na captura de valor adicional de nossos sistemas de automação e controle".

A maioria dos setores de processo está sobrecarregada com a integração de sistemas proprietários múltiplos em quase todas as fábricas e instalações de processo. Esses incluem sistemas de execução de fabricação, DCSs, PLCs e suas respectivas interfaces humanas/máquinas e entradas/saídas (inputs/outputs, I/O). Isso pode resultar em custos de capital elevados para novos projetos e um alto custo total de propriedade, especialmente na operação e manutenção de tais sistemas. Um sistema OPA é projetado para remediar esses desafios ao suportar a integração de componentes de ponta de diferentes fornecedores através da configuração e portabilidade da aplicação. Isso permite a otimização do custo total de sistemas de automação.

O teste de campo é um importante marco no contínuo suporte da Yokogawa à ExxonMobil e ao sistema OPA, e faz a transição da tecnologia OPA de conceito à uma alternativa viável para a automação tradicional de setores de processo. A empresa iniciou trabalho na fase de design de engenharia de front-end do projeto. Espera-se que o sistema de teste de campo OPA, que envolve mais de 2000 I/O, seja autorizado em 2023.

Nos últimos dois anos, a ExxonMobil e a Yokogawa têm desenvolvido, testado e aprimorado tecnologias do sistema OPA através da operação conjunta de uma bancada de teste do sistema localizada próximo ao campus da ExxonMobil em Houston, Texas. Esse trabalho de colaboração desenvolveu e qualificou muitas das funções essenciais do sistema OPA na preparação para o teste de campo. Além do teste de campo, os engenheiros da bancada de teste no escritório de desenvolvimento localizado em Houston continuarão a implementar e refinar tecnologias OPA em linha com a mais recente versão do padrão O-PAS.

*Uma arquitetura de controle de processo interoperável, segura, aberta, baseada em padrões, em desenvolvimento pelo Open Group Open Process Automation? Forum (OPAF), grupo baseado no consenso de usuários finais, fornecedores, integradores de sistema, organizações de padrões e o meio acadêmico. A ExxonMobil e a Yokogawa Electric Corporation são membros da OPAF.

Sobre a YokogawaA Yokogawa fornece soluções avançadas nas áreas de medição, controle e informações a clientes de uma grande variedade de setores, entre eles, energia, produtos químicos, materiais, produtos farmacêuticos e alimentos. A Yokogawa aborda as questões dos clientes em relação à otimização da produção, ativos e cadeia de suprimentos com a aplicação eficaz de tecnologias digitais, permitindo a transição para operações autônomas. Fundada em Tóquio em 1915, a Yokogawa continua a trabalhar para uma sociedade sustentável por meio de seus 17.500 funcionários em uma rede global de 119 empresas em 61 países. Para obter mais informações, visite www.yokogawa.com

Os nomes das empresas, organizações, produtos, serviços e logotipos mencionados neste texto são marcas registradas ou marcas comerciais da Yokogawa Electric Corporation ou de seus respectivos titulares.

