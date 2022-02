Meta perde mais de US$ 200 bilhões em valor de mercado

A dona do Facebook, Meta, perdeu mais de 200 bilhões de dólares em valor de mercado, o que equivale ao tamanho da economia da Nova Zelândia, após resultados que levantaram dúvidas sobre o futuro da gigante das redes sociais.

Além dos grandes investimentos em sua visão do metaverso e dos problemas em seus negócios ligados à publicidade, a empresa previu um crescimento mais lento e relatou a primeira queda no número de usuários diários do Facebook em nível mundial.

O Facebook se caracterizou por um ritmo de crescimento insaciável, e conta com quase 2 bilhões de usuários diários, mas os resultados destacaram os desafios enfrentados pela gigante das mídias sociais em várias frentes. As ações caíram cerca de 25% logo após a abertura em Nova York, marcando uma queda de mais de US$ 200 bilhões no valor de mercado da empresa.

"Foi um trimestre desastroso para o Facebook e certamente haverá ventos contrários no próximo ano", destacou o analista Dan Ives, da Wedbush.

O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, perdeu cerca de 25 bilhões de dólares de patrimônio, segundo os registros das ações que ele possui da empresa.

- Risco de não crescer -

A Meta, que também é dona do Instagram e do WhatsApp, indicou que enfrenta uma disputa feroz pelos usuários jovens, que apreciam a plataforma de vídeos curtos TikTok, cujo crescimento é explosivo. Antes da divulgação dos resultados, os analistas esperavam 1,95 bilhão de usuários ativos diários no Facebook, mas a Meta relatou 1,93 bilhão, um indicador-chave de para onde a plataforma se dirige.

Com um faturamento de 33,6 bilhões de dólares, a Meta teve um lucro líquido de 10,3 bilhões de dólares no quarto trimestre, ou seja, 8% menos que no mesmo período do ano anterior.

Os investidores também recuaram porque o Facebook perdeu 1 milhão de usuários diários em nível mundial nos últimos dois trimestres de 2021, uma fração do total, mas um sinal de estagnação. "Esta é a primeira vez que a base de usuários encolhe", ressaltou o analista Adam Sarhan, da 50 Park Investment.

A Meta continua sendo uma empresa de crescimento em seu conjunto. No fim de 2021, 2,8 bilhões de pessoas usavam alguma de suas quatro plataformas e serviços de mensagens pelo menos uma vez por dia, e 3,6 bilhões ao menos uma vez por mês.

A empresa está sob forte escrutínio dos reguladores americanos, após acusações de que seus executivos priorizavam o crescimento em detrimento da segurança dos usuários.

